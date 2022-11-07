«Там познакомились, там и умерли»: У пары, погибшей в ночном клубе «Полигон», осталась сиротой дочка

Семья погибла при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме. Фото: СОЦСЕТИ

В Костроме начался день траура по погибшим в жутком пожаре в ночном клубе «Полигон». В ночь на 5 октября там погибли 13 человек. Все началось с обычной рутинной драки, во время которой 23-летний военнослужащий с Урала Станислав Ионкин достал ракетницу и выстрелил в потолок. Огонь охватил все помещение мгновенно. Началась паника и давка, эвакуационные выходы были заблокированы, а на главном стояли турникеты.

Жертв могло бы быть и больше, если бы не герои, которые стали спасать людей из огня. Один из них 40-летний Андрей Кузьмин, который выбил одну из закрытых дверей. Второй - известный в городе диджей Иван Шкалов, он же Dj Aster. Мужчина до последнего помогал с эвакуацией посетителей, но в итоге он сам надышался дымом, из-за чего позже погиб. К несчастью, спасти удалось не всех. В пожаре погибла целая семья: муж и жена Юрий и Надежда Зачиналовы, а также сестра женщины Любовь Бедошвили.

По словам знакомых, Юрий и Надежда Зачиналовы были вместе больше шести лет.

- Юра заядлый рыбак, добрый и отзывчивый человек. А Надя работала директором в одной из сети магазинов, большой профессионал. Они так долго хотели и ждали появления на свет дочки. А теперь малышка осталась сироткой, - рассказала «КП-Петербург» одна из знакомых семьи.

Юрий и Надежда воспитывали маленькую дочку. Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что пара познакомилась друг с другом в этом самом злополучном клубе. Друзья семьи видят в этом злой рок и критикуют владельцев «Полигона» в соцсетях за халатность.

- Именно в эту проклятую ночь они спонтанно собрались потанцевать. Просто хотели отвлечься, расслабиться своей семьей, что очень редко бывает. И не вернулись, – плачет подруга семьи Любовь Панкратова.

Любовь Бедошвили была родной сестрой Надежды. Фото: СОЦСЕТИ

Родная сестра Надежды Любовь Бедошвили работала старшей медсестрой в частной клинике. Незадолго до трагедии 44-летняя женщина потеряла мужа Олега на спецоперации.

- Люба только начала потихоньку выкарабкиваться из депрессии, отходить от гибели мужа. Начала чуть-чуть улыбаться, - рассказывает подруга Любовь Панкратова.

Похороны пары пройдут во вторник. 8 ноября. У пары осталась маленькая дочка, которая ходит в детский садик. Друзья семьи предполагают, что опеку на нее оформит ее бабушка.

Тем временем, суд арестовал на два месяца директора ночного клуба, а также подозреваемого в выстреле из ракетницы, 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Герои и роковая халатность: Как и почему выстрел в ночном клубе «Полигон» обернулся страшным пожаром и гибелью 13 человек

В пожаре в ночном клубе «Полигон» погиб известный диджей, который до последнего помогал эвакуировать людей (подробности)

«Еще минута и умерли бы не 13, а 250 человек»: Ювелир рассказал, как спас людей из горящего ночного клуба «Полигон» в Костроме

Ювелир спас 200 человек из пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме (подробности)

Люди выбивали стекла, кричали, бросались под колеса: Что произошло в кафе «Полигон» в Костроме во время пожара 5 ноября 2022 года

В кафе «Полигон» люди выбивали стекла, чтобы спастись из пожара (подробности)

«Любил занимать деньги, а отдавать их не собирался»: новые подробности о подозреваемом, устроившем смертельный пожар в костромском клубе «Полигон»

Друг детства рассказал, что парень в один момент резко изменился (подробности)

Официально: число погибших на пожаре в кафе «Полигон» в Костроме составляет 13 человек

Количество пострадавших, о которых сообщает ряд информационных агентств и СМИ, также оказалось существенно завышенным (подробности)

Суд арестовал на два месяца директора костромского "Полигона"

Женщина взята под стражу до 4 января 2023 года включительно (подробности)