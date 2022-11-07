Лунное затмение 8 ноября 2022 в Санкт-Петербурге: когда пройдет, как смотреть

Лунное затмение 8 ноября 2022 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лунное затмение 8 ноября 2022 в Санкт-Петербурге станет последним в этом году и закроет "коридор затмений". На этот раз горожан ожидает полное лунное затмение. И в итоге исчерпает всю астрологическую программу "коридор затмений", начавшийся 25 октября с затмения солнечного. У астрологов считается, что этот промежуток между затмениями очень опасный.

Наблюдать лунное затмение 8 ноября ноября 2022 в Санкт-Петербурге можно будет днем. Часто это явление называют "кровавым", потому что Луна становится красно-бурого оттенка.

Пик затмения придется на 13:59. С 13:17 до 14:42 Луна пройдет через северную часть земной тени и приобретет необычный цвет. Это происходит потому, что тень Земли ненадолго закрывает Луну, однако немного света от солнца попадает на нее под определенным углом, придавая спутнику алый оттенок.

Но, скорее всего, в Петербурге лунное затмение увидеть не получится. По прогнозу в городе пасмурная погода. Облака затянут небо, поэтому спутник из-за дождливой погоды видно не будет.