«Индия-Россия. Единство в многообразии»: Международный форум прошел в СПбГУПТД

Международный форум прошел в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна прошел Международный научно-практический форум, посвященный годовщине начала многовековой дружбы между Россией и Индией. Памятная дата связана с 550-летним юбилеем путевых заметок купца Афанасия Никитина, в которых он описал свое путешествие в Индию. Выставка и конференция, организованные в рамках форума, призваны раскрыть многообразие форм культурного диалога России и Индии в аспекте его формирования и дальнейших перспектив. Задачами форума стали развитие культурно-творческого сотрудничества между Россией и Индией, обмен творческим и педагогическим опытом, а также формирование международных контактов с зарубежными коллегами.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

«Хождение за три моря» – выдающийся исторический и литературный памятник, созданный Афанасием Никитиным, который, согласно словам индийского писателя Ходжи Ахмада Аббаса, открыл дорогу дружбы между Россией и Индией и народами этих стран. Благодаря сочинению купца Никитина русский человек многое узнал про Индию. Автор описал ее политическую структуру, особенности торговли и сельского хозяйства, обычаи и традиции этой страны. Известный русский историк Н. М. Карамзин опубликовал отрывки из дневников Никитина в одном из томов своего монументального труда «История государства Российского». Он отмечал, что одно из древнейших описанных европейских путешествий в Индию принадлежит России.

В экспозицию выставки-конкурса были включены работы студентов, получающих высшее образование в области изобразительного искусства, педагогов и профессиональных художников. Эти живописные и графические произведения отражают многообразие направлений творческого поиска – от следования реалистической традиции, связанной с академической системой художественного образования, до декоративных обобщений и чистой абстракции. Тематический диапазон представленных работ, выполненных в различных техниках (живопись, акварель, гуашь, рисунок, мозаика, эмаль и др.), весьма широк. Это сюжеты, связанные с путешествием Афанасия Никитина, с историей и духовной жизнью Индии, с памятниками ее архитектуры и изобразительного искусства, с ее многоликой природой. Другая часть экспозиции посвящена России и раскрывает заглавную тему проекта в многозначных образах-символах или в мотивах, взятых напрямую из современной жизни.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В конференции, которая также прошла в рамках форума, приняли участие специалисты из России и Индии. На пленарном заседании и во время работы двух секций они обсудили многообразие существующих на данный момент форм взаимодействия культур, а также проблемы педагогики в современном вузе. Особое внимание было уделено опыту обращения русских художников и мыслителей к Индии, а также творчеству мастеров ее изобразительного искусства и литературы, сделавших большой вклад в развитие и укрепление культурного взаимодействия двух стран.