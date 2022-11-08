Воспитание через творчество: В Ленобласти прошел детский кинофестиваль на тему экологии

Фестиваль детского экологического кино прошел в Ленинградской области в городе Волосово. Фото: ООО «Газпром переработка».

Береги природу смолоду! Развивать правильное отношение к экологии и окружающей среде нужно с юных лет. Учить молодежь любить родную планету помогает Фестиваль детского экологического кино. Он прошел 13 октября 2022 года в городе Волосово Ленинградской области. Проект объединяет талантливых ребят из разных регионов России и через творчество привлекает внимание к проблемам окружающей среды. В событии приняли участие детские и юношеские киностудии, школьные фото- и видеостудии, а также самостоятельные авторы до 16 лет, которые представили на суд жюри свои анимационные, документальные, игровые, научно-популярные фильмы и социальную рекламу.

В событии приняли участие детские и юношеские киностудии, школьные фото- и видеостудии, а также самостоятельные авторы до 16 лет. Фото: ООО «Газпром переработка».

В этом году мероприятие прошло при поддержке компании «Газпром переработка». В эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM мы поговорили с начальником Службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром переработка» Юлией Митрофановой о фестивале, а также о том, почему так важно обращать внимание детей на проблемы экологии.

- В фестивале участвовали ребята от 5 до 16 лет, - рассказывает Юлия Митрофанова. - Все они готовили свои работы в разных номинациях и жанрах. Так, это были мультфильмы, выполненные в самых разных техниках: рисованные, кукольные и даже пластилиновые. Также было много фильмов и видеороликов, снятых на кинокамеру или смартфон. В наш век информационных технологий молодежь очень рано знакомится с гаджетами, так что съемка на камеру ей знакома практически с пеленок. В результате получились очень разные картины, но все они были объединены одной темой - экологией.

Кадр из ленты-участницы фестиваля «Печальное путешествие пакетика». Фото: ООО «Газпром переработка».

На конкурс было представлено 150 работ из более чем 30 регионов страны. Участники оценивались в 16 номинациях фестиваля. Три из них - специальные - были добавлены от компании «Газпром переработка»: корпоративная «Сохраним экологию вместе» для детей сотрудников, инклюзивная «Особенный взгляд» и номинация «Влюбленные в экологию», организованная совместно с кинофестивалем «Влюбленные в искусство».

- Мы ввели собственные номинации, так как хотели вовлечь в этот проект детей наших сотрудников, - продолжает Юлия Митрофанова. - К слову, их у нас 17 тысяч в пяти регионах страны. Забота о планете - это важная часть культуры любого человека, так что ее надо воспитывать с юного возраста. Через творчество можно легко привить детям правильные принципы и ценности. Неважно, снимает ребенок видео или мультфильм об окружающей среде, он в любом случае вовлекается в экологическую повестку, и она становится ему близка. В коллективе «Газпром переработка» бережное отношение к природе воспитывается с детства.

В этом году в фестивале участвовали 13 детей работников «Газпром переработки». Компания часто поддерживает экологические проекты и инициативы. Это мощный перерабатывающий комплекс, основные виды деятельности которого - подготовка и переработка газа, газового конденсата и нефти, а также магистральный транспорт углеводородов. В состав предприятия входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по транспортировке жидких углеводородов.

Для участников фестиваля прошла автограф-сессия с легендой «Зенита» Дмитрием Радченко. Фото: ООО «Газпром переработка».

- Наша компания изготавливает различную продукцию, начиная от бензина до авиационного топлива, - поясняет Юлия Митрофанова. - Нашей продукцией пользуются миллионы людей в нашей стране и за рубежом, поэтому в социальную политику компании входит экологическое просвещение и продвижение проектов, связанных с заботой о нашей планете. Мы поддержали Фестиваль детского экологического кино, чтобы как можно больше детей из разных уголков нашей страны узнали о нем и смогли проявить свои таланты. Также мы смогли предоставить ребятам классные призы - современные ноутбуки и квадрокоптеры, которые они смогут использовать в своих будущих творческих проектах.

Фестиваль детского экологического кино впервые получил поддержку столь крупного спонсора. Теперь компания «Газпром переработка» планирует сотрудничать с проектом на постоянной основе и расширять его географию и масштабы.

- Мы очень хотим поддержать этот замечательный фестиваль в следующем году, - признается Юлия Митрофанова. - Думаю, что получится провести его здесь, в Петербурге. Например, киностудия «Лендок» или какой-нибудь крупный кинотеатр были бы прекрасными тематическими площадками под это мероприятие. Кроме этого, мы договорились с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения о возможности проведения для участников фестиваля из города и области мастер-классов на базе вуза. В наших планах и дальше привлекать как можно больше участников к этому проекту.

Компания «Газпром переработка» подготовила победителям классные призы - современные ноутбуки и квадрокоптеры. Фото: ООО «Газпром переработка».

Впереди еще очень много интересного!

Познакомиться с работами участников Фестиваля детского экологического кино можно на сайте ecofilmdeti.ru. Компания также планирует опубликовать их на своих ресурсах: на сайте, в телеграм-канале, а также в группе в социальной сети ВКонтакте.