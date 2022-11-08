«Дети встречают улыбками, а ВСУ - бомбежками»: Как полицейские из Петербурга охраняют Луганскую республику от мародеров и украинских военных

Бойцы из Петербурга охраняют порядок в ЛНР Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Защита воссоединенных с Россией территорий сейчас идет не только на линии соприкосновения, но и внутри самих республик. Полицейские из других регионов уже давно помогают коллегам в Донбассе поддерживать порядок. При этом силовикам часто приходится работать прямо под обстрелами артиллерии со стороны Украины. О том, как проходит работа сотрудников МВД на присоединенных территориях, как их встречают местные и на что они жалуются, «Комсомолке» ко Дню сотрудников органов внутренних дел рассказали вернувшиеся из ЛНР бойцы спецполка полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«НАС ЖДАЛИ»

- Командировки там у нас проходят по три месяца, - пояснили «КП» полицейские спецполка. – Первый раз туда приехали еще в мае. Местные были очень рады нашему появлению. Этот момент надо было видеть: они нас встретили, как своих. Они ждали нас, прямо ждали! Коллеги из ЛНР тоже были рады нас видеть, мы быстро нашли с ними общий язык и влились в коллектив. Мы им были нужны для усиления - поддержать порядок на улицах, бороться с мародерами. По сути такая же работа, как и в наших регионах, но с поправкой на специфические условия.

Полицейские из Петербурга приехали на усиление в ЛНР Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские признаются, что работа там опаснее. ВСУ бьют по городам из артиллерии, поэтому прилет может произойти в любой момент.

- Там везде опасно, но ПВО наша работает хорошо, хотя были и попадания, - признался «КП» снайпер из полиции, работавший в ЛНР. - Нам было сложно понять логику Украины, потому что они бьют непонятно куда. Например, по селу взяли и ударили несколькими ракетами. А есть там войска или нет, им без разницы. Но местные не жалуются. В этом плане у них надо поучиться. Иной раз работает ПВО, ты постоянно смотришь в небо. А они уже свыклись настолько, что спокойно идут в магазин или по своим делам. Хотя ЛНР нельзя, конечно, сравнивать с Донецком, там посильнее обстрелы.

Мародеры в ЛНР попадаются, но, как говорят полицейские, не часто. С ними там эффективно борются.

- Мы ездили в один из городов ЛНР, там по складу с боеприпасами был прилет. Много снарядов разлетелось, повредило дома и гаражи. Всех эвакуировали, а мародеры видели, что дома остались пустые, двери открыты, и начали орудовать, - делятся силовики. – Но мы успешно охраняли эти дома, чтобы их не разграбили.

«ЛЮДИ ТАМ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЕ»

Из-за боевого конфликта местное население новых регионов достаточно хорошо вооружено, с чем сейчас приходится бороться полицейским.

- Большая часть заявок, на которые мы делали выезды, - это пьяные люди с оружием. Там почти у каждого второго какой-то условный автомат припрятан, - отмечают полицейские. - С гранатой люди нам тоже встречались. Бывало, угрожали, но они быстро были обезврежены. Схроны с оружием тоже находили. Поэтому при выезде на вызов нужно быть всегда начеку. Но в целом люди там достаточно дисциплинированные. С 11 часов вечера у них комендантский час, все по домам сидят. Нарушения бывали, но не часто. Как правило, люди бегут домой, если опаздывают.

Силовики рассказали о специфике работы в ЛНР Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

При этом преступления, которые для обычного города уже кажутся рядовыми, там почти не встречаются.

- Изнасилований там почти нет, - подчеркивают силовики. - Было за все время одно, но мы преступника сразу по горячим следам поймали. Жертва знала нападавшего. Преступлений в отношении детей мы там не застали. Разве что отец ударил ребенка – это рядовая тема. Но тяжких и особо тяжких там хватает. Есть специфические. Мужик один во дворе гонял наркоманов. Они нашли гранату и поставили ему растяжку. Он на ней подорвался. К счастью, его медики спасли, а мы их потом поймали.

Кроме обычных вызовов полицейские из Петербурга в командировке искали и украинских военных. Тех, кто остался на территории Луганской республики после отхода ВСУ. Таких силовики сразу же передавали местному уголовному розыску.

«ДЕТИ ЗДЕСЬ НЕ ОЗЛОБИЛИСЬ»

При этом кроме бомбежек во время патрулирования полицейским приходится сталкиваться и с последствиями прилетов со стороны Украины.

- Лепестками ЛНР не забрасывают, но кассетными боеприпасами - да, - рассказывают полицейские. - Мы видели эти «баночки с парашютами». Штука страшная, не дай бог, кто-то на нее наступит. Они прямо в самом городе лежат. Но местных ВСУ не удастся запугать. Там такие отважные люди живут. Дома там пострадали, да, но это восстановимо. Тем более, вся наша страна колоссальную помощь оказывает сейчас. Видно, как строительная техника подъезжает. Да и местные - молодцы, они и сами работящие.

Во время поездки в Луганскую республику полицейские побывали в школах и интернатах.

Полицейских из Петербурга в ЛНР встретили как родных Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Дети, конечно, радостные были. Они родились при войне и другого не видели, - вздыхают полицейские. – Но они обычные дети, они не озлобились. Надо отдать должное воспитателям, нянечкам и учителям, которые их берегут и не дают ожесточиться.

Что интересно, местное население полицейских ни о чем особо не просило. Наоборот, они сами были готовы помочь, чем могут.

- Там тебя ждут, а не ты их. Они ждали именно Россию. И когда ты видишь, как они тебя ждали, как они к тебе относятся – это очень поднимает дух. Они хотят быть русскими, хотят быть с нами, они от нас ничем не отличаются. Поэтому все мы делаем правильно. Но ненависти к Украине у них много. Они живут 8 лет в таком положении обстрелов и прилетов. Они нам рассказывали, что творила Украина с ними, от этого волосы начинают шевелиться. Нацбаты там и детей убивали, и людей пытали. Страшные вещи с женщинами творили, у нас такое не встретишь. Но люди там все это мужественно перенесли. Они за Россию.