Эскалаторы нового типа производства петербургского «Метростроя» установят на «Чернышевской»

На "Чернышевской" установят новые узкобалюстрадные эскалаторы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые узкобаллюстрадные эскалаторы установят на станции метро «Чернышевская», которая сейчас находится на капитальном ремонте. Одним из его пунктов значится замена трех эскалаторов на четыре. Чтобы не расширять наклонный ход и поставить в те же объемы четыре подъемника вместо трех, применят новое оборудование.

- На «Чернышевской» впервые в нашем метро будет установлено эскалаторное оборудование типа КТП-V, производимое «Метростроем Северной столицы», - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

У новых эскалаторов будет уменьшена балюстрада - расстояние между самими подъемниками, на которой обычно ставят светильники. Так что пассажиры соседних потоков окажутся ближе друг к другу. А ширину ступенек оставят прежней.

Учитывая все это, руководство подземки потребовало особого контроля со стороны «Метростроя» за монтажом оборудования. А оно начнется в ближайшее время, так как старые эскалаторы уже демонтированы.

Впрочем, работы на «Чернышевской» еще достаточно. Кроме замены отделки и инженерных коммуникаций, будет полностью перестроена внутренняя часть верхнего вестибюля станции. Здесь появятся новые двери, в том числе приспособленные для приспособленные для пассажиров с инвалидностью. Заменят и турникеты. Но внешний вид станции останется прежним.

Открыть «Чернышевскую» для пассажиров рассчитывают лишь весной 2024 года.

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