Сбер поможет Мурманской области с внедрением искусственного интеллекта. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Сбер и правительство Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве по развитию в регионе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ был подписан во время рабочей встречи первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Сотрудничество будет стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, создание качественных и передовых технологий и сервисов, которые будут использоваться на территории Мурманской области. Предполагается проведение исследований и пилотирования моделей машинного обучения, применимых в сфере здравоохранения, на транспорте, в строительстве и защите окружающей среды, а также разработка предложений по совершенствованию регионального и федерального законодательства в сфере ИИ. Кроме того, будут организованы совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Руководство Мурманской области активно внедряет инновации в своей деятельности и живо интересуется цифровыми технологиями для их использования на благо жителей региона. Сбер, будучи вовлечённым в развитие искусственного интеллекта в масштабах всей страны, готов предложить множество своих решений на основе ИИ. Уверен, они будут способствовать развитию различных отраслей региональной экономики и в конечном итоге повысят качество жизни людей».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

«Сбер - наш ключевой партнер, мы давно и плодотворно взаимодействуем по всем направлениям, касающимся развития финансовых сервисов и обслуживания жителей региона, инвестиционных проектов. Уверен, что и далее продолжим их активно реализовывать, в том числе и в цифровой сфере».

Александр Ведяхин и Андрей Чибис также обсудили совместные социальные и инвестиционные проекты Сбера и правительства Мурманской области.