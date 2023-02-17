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Общество17 февраля 2023 7:50

Объявлен конкурс на проект строительства участка Красносельско-Калининской линии с четырьмя станциями метро Петербурга

Это 7-километровый отрезок от станции «Путиловская» до станции «Каретная»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Метрострой" объявил конкурс на разработку проекта для участка коричневой ветки.

"Метрострой" объявил конкурс на разработку проекта для участка коричневой ветки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной Столицы» объявил конкурс на разработку проектной документации для строительства участка новой, коричневой ветки петербургского метрополитена. 7-километровый отрезок от «Путиловской» до «Каретной» включает в себя четыре станции.

- Проектируемый участок Красносельско-Калининской линии включает в себя станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная», - сообщает пресс-служба «Метростроя».

По планам главного строителя подземки, разработка и получение положительного заключения госэкспертизы должны уложиться в срок до конца нынешнего года. Особо отмечается, что это первый участок метро, где конкурс объявлен сразу и на проектно-сметную и на рабочую документацию. Ранее проекты делались по отдельности, что увеличивало сроки.

Напомним, что перспективная Красносельско-Калининская» линия начнет строиться со станций «Путиловская» (пересадочная на «Кировский завод») и «Юго-Западная», она же «Казаковская». Из должны сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

А участок от «Путиловской» до Каретной (пересадочная на «Обводный канал»), планируется построить к 2029 году.

Напомним что по Генплану развития Петербурга, к 2030 году коричневую ветку дотянут и до «Пискаревки». Но эти планы еще могут быть скорректированы.

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