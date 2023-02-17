Объявлен конкурс на проект строительства участка Красносельско-Калининской линии с четырьмя станциями метро Петербурга

"Метрострой" объявил конкурс на разработку проекта для участка коричневой ветки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной Столицы» объявил конкурс на разработку проектной документации для строительства участка новой, коричневой ветки петербургского метрополитена. 7-километровый отрезок от «Путиловской» до «Каретной» включает в себя четыре станции.

- Проектируемый участок Красносельско-Калининской линии включает в себя станции: «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная», - сообщает пресс-служба «Метростроя».

По планам главного строителя подземки, разработка и получение положительного заключения госэкспертизы должны уложиться в срок до конца нынешнего года. Особо отмечается, что это первый участок метро, где конкурс объявлен сразу и на проектно-сметную и на рабочую документацию. Ранее проекты делались по отдельности, что увеличивало сроки.

Напомним, что перспективная Красносельско-Калининская» линия начнет строиться со станций «Путиловская» (пересадочная на «Кировский завод») и «Юго-Западная», она же «Казаковская». Из должны сдать в эксплуатацию до конца 2024 года.

А участок от «Путиловской» до Каретной (пересадочная на «Обводный канал»), планируется построить к 2029 году.

Напомним что по Генплану развития Петербурга, к 2030 году коричневую ветку дотянут и до «Пискаревки». Но эти планы еще могут быть скорректированы.

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