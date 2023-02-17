Стал похож на куклу Чаки: Чебурашка оказался причиной засора канализации в центре Петербурга

Он отмоется и придет мстить как кукла Чаки: Чебурашку спустили в канализацию в Петербурге. Фото: "Водоканал СПб"

Засор из Чебурашки образовался в канализации Петербурга. Новость, которую можно принять за шутку, сообщила пресс-служба «Водоканала». Куклу мультяшного героя обнаружили сотрудники аварийной службы предприятия, приехавшие устранять коммунальную аварию в Центральный район Северной столицы.

- Скоплениями мусора и тряпок в трубопроводах работников предприятия уже не удивить. А вот с засором из-за Чебурашки «Водоканал» столкнулся впервые, - отмечают сотрудники предприятия.

В «Водоканале» грустно отмечают, что петербуржцы продолжают их огорчать своими привычками. И никак не тянут на звание жителей «культурной столицы».

- К сожалению, горожане упорно продолжают выбрасывать в унитаз влажные салфетки, тканевые полотенца, предметы личной гигиены, - пишет пресс-служба «Водоканала».

Чебурашку отмоют и отправят на выставку. Фото: "Водоканал СПб"

Аварийщики не раз чистили канализацию от жирбергов, которые образуются из-за слитого в унитаз масла со сковородок. А рекорд по неочевидным предметам пока принадлежит петербуржцам, спустившим в канализацию матрас.

Эти предметы, как и Чебурашка, станут экспонатами музея.

- Бедолагу решено отмыть и поместить в экспозицию «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях, где собраны самые неожиданные предметы, выловленные из канализации, - сообщают в «Водоканале».

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