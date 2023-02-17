Подозреваемый по делу о взятках в автошколах Петербурга покончил с собой в изоляторе

Подозреваемый в коррупции мужчина покончил с собой в ночь на 17 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О новых подробностях в деле о взятках при получении водительских прав рассказали в полиции Петербурга. Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого. Его обвиняют в получении денег от учеников за успешную сдачу экзаменов.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания УМВД России по Московскому району Петербурга. Далее планировалось судебное заседание, где для подозреваемого должны были выбрать меру пресечения. Но мужчина не дождался суда. Его нашли мертвым в камере. Известно, что он покончил с собой.

- В ночь на 17 февраля задержанный совершил самоубийство. Он умер около пяти часов утра. Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее по делу о взятках при выдаче прав был арестован бывший замглавы МРЭО ГИБДД Петербурга. Его задержали 9 февраля. В следственном изоляторе подозреваемый пробудет, как минимум, до 30 марта.

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