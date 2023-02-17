Наехал на ногу: водитель Range Rover напал на инспектора из-за эвакуации машины в Петербурге

Водитель внедорожника Range Rover наехал на инспектора. Фото: Комитет по транспорту СПб.

Произошло то, чего все и ожидали. В Петербурге недовольный водитель внедорожника Range Rover, машину которого эвакуировали из-под знака, запрещающего остановку, напал на инспектора Комитета по транспорту. Точнее, наехал ему на ногу. Инцидент произошел в Невском районе.

- Инспектор Комитета находился при исполнении своих должностных обязанностей. Водитель машины на видео нарушил правила - припарковал автомобиль под запрещающим знаком. При составлении протокола водитель оказал противодействие, а при попытке скрыться с места нарушения совершил наезд на инспектора, повредив ему ногу. На место был вызван наряд ГИБДД. Факт случившегося зарегистрирован в полиции, начата проверка. Инспектору оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе Комитета по транспорту.

После того, как инспектор вызвал на место полицию, чтобы зафиксировать факт ДТП, пришел знакомый водителя. Он стал объяснять, что его друг только с самолета, не выспался и вообще предложил решить вопрос мирно без ГИБДД.

За то, чтобы «замять» ситуацию, незнакомец предложил сотруднику Комтранса взятку, но тот отказался. Все течение скандала сняла на видео его камера регистратора.

В комитете отмечают, что это обычные рабочие будни инспекторов. Главное в таком случае - выдержка. Всех сотрудников инструктируют, что со всеми водителями необходимо спокойно и ровно общаться в подобной ситуации.

Напомним, что ранее в ведомстве был создан «летучий» отряд инспекторов, которые начали бороться с закрытыми листочками номерами в зоне платной парковки. Но в данном случае инцидент произошел не на ней.

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