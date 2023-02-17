«Липовый» фарш: Эксперты ужаснулись начинке в замороженных блинах

В блинное тесто и начинку обильно замешивают коктейль из различных добавок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 февраля, стартует масленичная неделя. Ближайшие семь дней на сковородках россиян будут пыхтеть горячие ажурные блины, но только у тех, кому не лень проводить время на кухне. Для любителей готовой еды тоже есть символичный вариант – магазинные блинчики с начинкой. Такие полуфабрикаты, а именно с мясом, накануне праздника проверила организация «Общественный контроль». Как выяснилось, в начинке оказалось немало посторонних ингредиентов.

ФАРШ КАК БЫ ЕСТЬ, НО ЕГО КАК БЫ НЕТ

В экспертизе участвовали шесть марок мясных блинчиков: «Морозко», «Просто», «От Ильиной», «Быстроном», «Аппетитно круглый год», «Sибирская коллекция». Эталонную начинку для полуфабриката вывести трудно, отмечают специалисты. Если для пельменей существует ГОСТ, то для блинов есть только технические условия конкретного предприятия. Вот производители и лукавят: не указывают на обертке соотношение теста и начинки.

- Чаще всего начинка не превышает 15–20% от массы нетто продукта, и порой ее с трудом можно отыскать между слоями теста, - делится исследованием «Общественный контроль». - Максимальное количество начинки, установленное в ходе исследования этого года, оказалось чуть больше 30%. В пельменях, например, ГОСТ требует содержание начинки не менее 50%.

Самые главные уловки хитрых изготовителей – расплывчатые обозначения «пищевое волокно» и «куриный фарш». Почему уловки? Потому что под первым термином может подразумеваться пшеничная клетчатка или целлюлоза, ее используют в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов с мясом. Суперсила этого волокна – впитывать много воды и увеличивать вес продукта. Так что если при добросовестной технологии в составе окажется только 4% воды, то с волокном – все 20%. На вкус эта добавка неразличима, ведь в фарш щедро насыпают специи и усилители вкуса.

А вот под «куриным фаршем» вполне может скрываться мясо механической обвалки. То есть, не перекрученное отборное филе, а смесь мясных остатков и соединительной ткани, соскребаемых с косточек. «Куриный фарш» звучит куда презентабельнее.

Если для пельменей существует ГОСТ, то для блинов есть только технические условия конкретного предприятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОРОГО НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО

Эксперты подмечают, что высокая цена не всегда служит гарантией качества. Так, брянские блинчики «От Ильиной» за 421 рублей/килограмм скрывали в составе ту самую целлюлозу.

Торговая марка оказалась злостным нарушителем – она уже четырежды попадала в черный список «Общественного контроля». Ранее она обманывала по массовой доле жира и белка и прятала в составе коллагеновый животный белок – смесь шкурки, сухожилий, крови.

- Это белок животного происхождения, что выгодно отличает его от крахмала, который легко обнаружить в колбасе с помощью йода даже в домашних условиях, - говорит доктор технических наук Александр Ишевский. - И от растительного белка, который выявляет лабораторная проверка. Коллаген заменяет дорогое мясное сырье и служит загустителем.

ВРЕДНЫЕ БОНУСЫ

В блинное тесто и начинку обильно замешивают коктейль из различных добавок. В составе встречается крахмал, клетчатка, разрыхлители, ароматизаторы, регуляторы кислотности, усилители вкуса. Чем привлекательнее и насыщеннее пахнет продукт, тем выше вероятность, что добавками там пытались замаскировать недостаток фарша и обилие соевого белка.

Эксперты советуют не налегать на полуфабрикаты с ароматизаторами:

- Это рафинированный продукт, пустой в плане витаминов, микроэлементов и клетчатки, с большим содержанием соли, растительных и животных жиров, - говорит диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский.- Соответственно, он никак не подходит для ежедневного употребления. Это, скорее, десерт или праздничное блюдо, а значит, покупать его стоит не чаще одного раза в неделю.

ГДЕ МОЯ НАЧИНКА?

Внутренний мир у проверяемых блинов разнится. По количеству начинки эксперты смогли выстроить рейтинг продуктов:

Чем дешевле был продукт, тем скуднее в нем оказывалась начинка. Фото: Общественный контроль

ВЫБИРАЙ ПРАВИЛЬНО

От продукции собственных марок торговых сетей лучше отказаться – там на сырье экономят сильнее всего.

Состав должен быть простым, коротким и понятным.

Полуфабрикаты должны храниться в морозилке при температуре не выше -18 градусов