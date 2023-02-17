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Дом. Семья17 февраля 2023 15:39

«Липовый» фарш: Эксперты ужаснулись начинке в замороженных блинах

В блинчиках с мясом из магазинов Петербурга нашли целлюлозу
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В блинное тесто и начинку обильно замешивают коктейль из различных добавок.

В блинное тесто и начинку обильно замешивают коктейль из различных добавок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 20 февраля, стартует масленичная неделя. Ближайшие семь дней на сковородках россиян будут пыхтеть горячие ажурные блины, но только у тех, кому не лень проводить время на кухне. Для любителей готовой еды тоже есть символичный вариант – магазинные блинчики с начинкой. Такие полуфабрикаты, а именно с мясом, накануне праздника проверила организация «Общественный контроль». Как выяснилось, в начинке оказалось немало посторонних ингредиентов.

ФАРШ КАК БЫ ЕСТЬ, НО ЕГО КАК БЫ НЕТ

В экспертизе участвовали шесть марок мясных блинчиков: «Морозко», «Просто», «От Ильиной», «Быстроном», «Аппетитно круглый год», «Sибирская коллекция». Эталонную начинку для полуфабриката вывести трудно, отмечают специалисты. Если для пельменей существует ГОСТ, то для блинов есть только технические условия конкретного предприятия. Вот производители и лукавят: не указывают на обертке соотношение теста и начинки.

- Чаще всего начинка не превышает 15–20% от массы нетто продукта, и порой ее с трудом можно отыскать между слоями теста, - делится исследованием «Общественный контроль». - Максимальное количество начинки, установленное в ходе исследования этого года, оказалось чуть больше 30%. В пельменях, например, ГОСТ требует содержание начинки не менее 50%.

Самые главные уловки хитрых изготовителей – расплывчатые обозначения «пищевое волокно» и «куриный фарш». Почему уловки? Потому что под первым термином может подразумеваться пшеничная клетчатка или целлюлоза, ее используют в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов с мясом. Суперсила этого волокна – впитывать много воды и увеличивать вес продукта. Так что если при добросовестной технологии в составе окажется только 4% воды, то с волокном – все 20%. На вкус эта добавка неразличима, ведь в фарш щедро насыпают специи и усилители вкуса.

А вот под «куриным фаршем» вполне может скрываться мясо механической обвалки. То есть, не перекрученное отборное филе, а смесь мясных остатков и соединительной ткани, соскребаемых с косточек. «Куриный фарш» звучит куда презентабельнее.

Если для пельменей существует ГОСТ, то для блинов есть только технические условия конкретного предприятия.

Если для пельменей существует ГОСТ, то для блинов есть только технические условия конкретного предприятия.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОРОГО НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШО

Эксперты подмечают, что высокая цена не всегда служит гарантией качества. Так, брянские блинчики «От Ильиной» за 421 рублей/килограмм скрывали в составе ту самую целлюлозу.

Торговая марка оказалась злостным нарушителем – она уже четырежды попадала в черный список «Общественного контроля». Ранее она обманывала по массовой доле жира и белка и прятала в составе коллагеновый животный белок – смесь шкурки, сухожилий, крови.

- Это белок животного происхождения, что выгодно отличает его от крахмала, который легко обнаружить в колбасе с помощью йода даже в домашних условиях, - говорит доктор технических наук Александр Ишевский. - И от растительного белка, который выявляет лабораторная проверка. Коллаген заменяет дорогое мясное сырье и служит загустителем.

ВРЕДНЫЕ БОНУСЫ

В блинное тесто и начинку обильно замешивают коктейль из различных добавок. В составе встречается крахмал, клетчатка, разрыхлители, ароматизаторы, регуляторы кислотности, усилители вкуса. Чем привлекательнее и насыщеннее пахнет продукт, тем выше вероятность, что добавками там пытались замаскировать недостаток фарша и обилие соевого белка.

Эксперты советуют не налегать на полуфабрикаты с ароматизаторами:

- Это рафинированный продукт, пустой в плане витаминов, микроэлементов и клетчатки, с большим содержанием соли, растительных и животных жиров, - говорит диетолог, врач-психотерапевт Андрей Бобровский.- Соответственно, он никак не подходит для ежедневного употребления. Это, скорее, десерт или праздничное блюдо, а значит, покупать его стоит не чаще одного раза в неделю.

ГДЕ МОЯ НАЧИНКА?

Внутренний мир у проверяемых блинов разнится. По количеству начинки эксперты смогли выстроить рейтинг продуктов:

Чем дешевле был продукт, тем скуднее в нем оказывалась начинка. Фото: Общественный контроль

Чем дешевле был продукт, тем скуднее в нем оказывалась начинка. Фото: Общественный контроль

ВЫБИРАЙ ПРАВИЛЬНО

От продукции собственных марок торговых сетей лучше отказаться – там на сырье экономят сильнее всего.

Состав должен быть простым, коротким и понятным.

Полуфабрикаты должны храниться в морозилке при температуре не выше -18 градусов

Приятного аппетитаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!