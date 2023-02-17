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Общество17 февраля 2023 15:13

Бесплатный проезд для петербуржцев на электромобилях по платным дорогам запустят с марта 2023 года

Нововведение будет действовать до конца 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ближайшие два года в Петербурге появится 106 заправок для электромобилей

В ближайшие два года в Петербурге появится 106 заправок для электромобилей

Фото: Ирина БЫСТРОВА

Владельцам электромобилей разрешат не платить за проезд по платным федеральным трассам. Такое нововведение вступит в силу с 1 марта и будет действовать до конца 2023 года. Для новомодных машин проезд станет бесплатным по пяти дорогам. В их число входит трасса М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург.

- Эксперимент проводится в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического транспорта в РФ до 2030 года, которая подразумевает и расширение сети зарядных станций, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день в Петербурге зарегистрировано более 900 электромобилей. В городе действуют региональные меры поддержки развития элетротранспорта. Для владельцев таких машин первые пять лет после покупки действуют льготы по налогу и бессрочно доступна бесплатная парковка.

В городе также растет количество «быстрых» зарядных станций. 106 таких заправок планируется установить в ближайшие два года. В 2023 году появится 45 таких заправок, а в 2024 – 61.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ