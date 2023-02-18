Первые подснежники появились в Московском районе Петербурга

Предвестники весны среагировали на солнышко и теплую погоду. Фото: t.me/srednerogatka

Первые подснежники заметили в Московском районе Петербурга. Зеленые ростки с белыми бутонами проклюнулись на одной из придомовых территорий на Пулковском шоссе. Красивой находкой в соцсетях поделились жители исторического района Средняя Рогатка.

- Судя по погоде, зиму провожать ещё рано. Но! Весна уже близко, - порадовались местные и отметили, что сделали снимок 15 февраля.

Вероятно, цветы среагировали на солнечные деньки, выпавшие Петербургу на прошедшей неделе, и на по-весеннему теплую температуру воздуха. Подснежники решили не дожидаться своего официального праздника, который отмечается 19 апреля, а пробиться сквозь землю пораньше.

К слову, подснежники и крокусы уже замечали этой зимой. В теплом январе ростки обнаружили в Приморском районе. Обычно же подснежники появляются в марте или апреле - там, где солнце сильнее всего прогревает землю.