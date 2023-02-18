Надоело играть хороших мальчиков: Актера Никиту Морозова из Петербурга поймали на продаже наркотиков

Расцвет карьеры у артиста пришелся на детские годы. А вот закат - на 2023 год. Фото: объединенная пресс-служба судов

Ванечка, Костик, Колька, Вовка, Игорек... Каких только хороших мальчишек не играл петербургский актер Никита Морозов в детстве. И, видимо, так в них наигрался, что решил попробовать себя в роли продавца запрещенных веществ. Правда, уже не в кино.

16 февраля на улице Пирогова 21-летнего парня задержали полицейские. Лучшим актером того дня стал один из правоохранителей: так натурально изобразил покупателя наркотиков, что Морозов даже не заметил подвоха и «продал» ему сверток с 6 граммами марихуаны за 2600 рублей. И пока парень шел за полицейскими в отдел, его кинокарьера уходила в закат.

Вот таким милым и обаятельным зрители запомнили маленького актера. Но тот решил перенаправить талант в иное русло. Фото: кадр из фильма

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, актера поместили под стражу. Теперь он фигурант уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков.

- Следствие утверждало, что Морозов ранее судим, по месту регистрации не проживает, постоянного источника дохода не имеет, - уточнили в пресс-службе.

На заседании парень попробовал применить игровые навыки в последний раз. Яро возражал против ареста, просил домашнего «заключения» и называл себя активным социопатом. Также он искренне и нелепо признался, что в изоляторе у него в прямом смысле открылось второе дыхание: артист перестал курить, и у него прошла «заложенность носа».

Вероятно, судье аргумент пришелся по душе. Парня оставили под стражей на два месяца.

Кстати, судя по фильмографии Никиты Морозова на портале Кинотеатр.ру, в этом году он планировал сниматься в боевике «Аутсайдер», где ему отвели роль бармена. Что ж, придется режиссерам искать другого актера.