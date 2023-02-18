Вход только до 35 лет: Молодежный коворкинг прогнал взрослую женщину со своей выставки

Светлана Агапитова заявила, что будет разбираться с инцидентом и привлечет внимание прокуратуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уполномоченный по правам человека в Петербурге возмутилась инцидентом в молодежном коворкинге, работающем под крылом городского комитета по молодежной политике. Как писали ранее городские СМИ, 50-летнюю женщину не пустили на выставку в коворкинг «Просто» на Васильевском острове. Горожанку выпроводили, ссылаясь на правила: пространство молодежное, значит и вход только для тех, кому от 14 до 35 лет.

Светлана Агапитова, сообщила ее пресс-служба, неприятно удивилась столь яркому проявлению эйджизма - ущемлению человека по возрастному признаку. Омбудсмен осудила и сам коворкинг, и комитет, поскольку ведомство полностью поддержало дискриминационную политику заведения. В ответе комитета оскорбленной 50-летней петербурженке говорилось, что ее не пустили правомерно. Чиновники ссылались на федеральный закон и указанный в нем возраст молодых граждан.

- Закон говорит совсем о другом, - не согласилась Светлана Агапитова и упомянула один из принципов формирования молодежной политики. - Это обеспечение сбалансированности интересов и прав молодежи и иных граждан. То есть деятельность в сфере молодежной политики не может ограничивать права других людей.

Омбудсмен пообещала, что будет разбираться с этим «вопиющим» случаем. И выразила готовность привлечь внимание прокуратуры к инциденту.