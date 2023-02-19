«Никто не смог повлиять на него»: Родные актера Никиты Морозова рассказали, как он устал от ролей хороших мальчиков и попался на наркотиках

У Никиты несколько татуировок на лице и нестандартный стиль в одежде. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский актер Никита Морозов с детства играл в кино отличников, пионеров и других хороших мальчиков. Ему умилялись немногочисленные фанаты и домохозяйки, запомнившие его в разных сериалах. Поэтому каково же было всеобщее удивление, когда он неожиданно набил тату по всему телу и лицу, а после попался на торговле наркотиками. 16 февраля 2023 года 22-летнего парня задержали сотрудники полиции. Теперь юноша находится в следственном изоляторе, где ему придется провести ближайшие два месяца. Тем временем коллеги и друзья недоумевают, что именно произошло с тихим и скромным Никитой, ведь он за пару лет кардинально поменял образ жизни и, как считает следствие, пошел во все тяжкие.

В разных фильмах Никита играл "хороших мальчиков". Фото: кадр из фильма

ТИХИЙ СОЦИОПАТ

Морозов с детства живет на съемочных площадках, помогая матери, работающей кастинг-директором. Близкие актера называют его не иначе как тихоней. Ему даже не приходилось напрягаться во второстепенных ролях милых детей - он был самим собой, чистым и искренним ребенком. Но сейчас все иначе. Татуировки на лице, шее и по всему телу, а также броская черная одежда. Хотя, по словам знакомых Никиты, этот образ в разрез с настоящими чертами характера.

- Я видел разную молодежь. Агрессивную и так далее. Но Никита – очень светлый человек, - рассказал spb.kp.ru коллега Никиты Андрей, который познакомился с парнем на съемках фильма «Аутсайдер». - Никита тогда работал бригадиром по массовке.

По словам близких Никиты, его внешность не соответствует чертам характера. Фото: СОЦСЕТИ

По данным полиции, в феврале «тихоня», не подозревая подвоха, продал незнакомцу шесть граммов марихуаны за 2 600 рублей. Вот только этим самым покупателем оказался сотрудник МВД. В суде парень оправдывался и сожалел о поступке.

- Отпустите, меня, пожалуйста, - просил он у судьи. - Дни в изоляторе прошли для меня с пользой. Я не курил, и у меня прошла хроническая заложенность носа. Я аж *** (удивился. - Прим.ред.).

Никита объяснил, что считает себя активным социопатом, вот и ему и чужды нормы морали и закон. Но коллеги верят, что он шутил.

- Я совсем не согласна с тем, что он социопат. Он всегда отвечал на все мои вопросы, рассказывал юморные сценки из съемочного процесса. Он очень хороший, располагающий к себе человек, - рассказала Татьяна, еще одна коллега Никиты по цеху.

НЕ УСМОТРЕЛИ ЗА МАЛЬЧИКОМ

Родственники парня тоже не знают, как объяснить то, что случилось. Мама Никиты Юлия на своей странице в социальных сетях объявила сбор денег на адвоката для сына.

- Люблю тебя, сын! Ты самый лучший! Зачем искать наркоторговцев, закладчиков и иже с ними, если красивее поймать актера с тату на лице, - возмущается Юлия Морозова.

В разговоре с spb.kp.ru женщина упомянула, что пока боится раскрывать все подробности произошедшего. Не хочет навредить сыну, сказав что-нибудь лишнее. Но мать отметила, что Никита точно не продавал наркотики, потому что работа и заработок у него всегда были.

Никита работал ассистентом по массовке. Фото: СОЦСЕТИ

- В последнее время сын подрабатывал курьером. А вообще был ассистентом по массовке и реквизиту, а также костюмером в кинопроизводстве. Изучал компьютерный дизайн. Шил одежду дома, - рассказала редакции Юлия.

Женщина не комментирует и новости о прошлой судимости Никиты, акцент на которой делали в прокуратуре, выдвигая требования об аресте парня.

- Я ничего об этом не знаю и не слышала, - уверяет родитель.

По словам родного дяди Никиты Виталия Морозова племянник раньше не был замечен с наркотиками. А вот его трансформация во внешности и поведении вполне может быть связана с окружением молодого человека.

- Всему виной друзья. Почему никто вовремя не повлиял на парня? Дело в том, что мама Никиты, моя сестра, очень много работала. Воспитывать ребенка одной без отца действительно сложно, - коротко ответил spb.kp.ru Виталий.

Добавим, что начинающему актеру теперь грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.

Никита с детства снимался в кино. Фото: kino-teatr.ru

СПРАВКА «КП»

Никита Морозов снимался в кино с 2009 года. В его фильмографии более 30 кинокартин. Среди них «Отцы», «Счастливчик Пашка», «12 месяцев. Новая сказка», «Морские дьяволы. Смерч-2» и другие. В 2023 году выйдет фильм «Аутсайдеры», где парень сыграл бармена. Во время съемок этого же фильма он работал ассистентом по массовке.

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