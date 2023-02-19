В день празднования Масленицы прогнозируют потепление до -2 градусов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масленичная неделя приближается, а вот плюсовых температур воздуха ждать пока не стоит. Весна не торопится в Северную столицу. На следующей неделе, с 20 по 26 февраля, синоптики прогнозируют облачность, редкий небольшой снег и отрицательные температуры.

- В понедельник местами небольшой снег, а днем будет от -4 до -6 градусов, - сообщил в своем телеграмм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным сервиса Gismeteo, в понедельник и вторник погодные условия останутся на одном уровне. Столбик термометра может опуститься до -8 градусов в дневное время. А вот в среду и четверг в Петербурге немного потеплеет: из-за туч выглянет солнце, а температура воздуха поднимется до -5.

В пятницу, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно, ожидается небольшой мокрый снег. Но при этом есть вероятность, что термометр покажет положительную температуру – до +1 градуса. А вот к выходным все вернется на свои места, и снова станет прохладно.

В воскресенье, когда во всем городе будут провожать зиму и жечь чучело, прогнозируют небольшой снег и до -2 градусов.