Пельш, Галыгин и актер Башкатов рассказали о секретах победы в КВН

Бессменным ведущим КВН многие годы остается Александр Масляков Фото: Евгения ГУСЕВА

- По телевизору показывали игру КВН в Юрмале. Финал. На сцене стояли ребята, которые так честно и искренне пели. Духоподъемно. За них зрители болели больше, чем за футбольные команды. Я подпевал вместе с ними финальную песню и поймал себя на мысли, что тоже хочу стоять на этой сцене. Так зародилась мечта, - описывает свое первое знакомство с КВН известный актер Михаил Башкатов.

Такая мечта в то время – начало двухтысячных - была чуть ли не у каждого мальчишки. Многие из этих ребят, осуществив задуманное, стали звездами театра, кино или современной комедии. Эта «школа шоу-бизнеса» существует с 1961 года, именно тогда на советских экранах впервые появились три известные буквы. 8 ноября КВН празднует свое 61-летие. Ко дню рождения программы «КП-Петербург» поговорила с несколькими ее культовыми участниками.

«НОМЕРА ВЫРЕЗАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ ДО ИГРЫ»

- Через 10 лет после зарождения той мечты я сам стоял на сцене в Юрмале и пел ту самую песню. Мне вообще в КВН всегда нравилось петь, а не шутить, - смеется Михаил Башкатов. – В саму программу я пришел уже спустя два года, как увидел их ее по телевизору. Когда ты молод, полон сил и безумно чего-то желаешь, то ничто не способно тебя остановить. Потом, конечно, тяжелые были времена, команда чуть не распалась. Но мы все равно нашли в себе силы дойти до конца.

Как оказалось, за кулисами шоу все далеко не так радужно. За каждой шуткой, что веселые и находчивые ребята произносили на сцене, стояли бессонные ночи, десятки репетиций, а иногда и оплаченные авторы.

- Если четверть финала ты еще можешь преодолеть как-то сам, на своем материале, то в полуфинале становится сложно – команд мало, конкурсов много. В «золотые» времена КВН, когда мы играли, ведущий Александр Маслеников мог спокойно за три дня до игры вырезать номер. Надо писать новый. А как писать? Ты же в это время другие конкурсы репетируешь. Это огромная работа, поэтому, поверьте мне, все команды стараются писать сами, но рано или поздно прибегают к помощи сторонних авторов, - делится с «КП-Петербург» секретами закулисья программы Башкатов.

Ритм жизни КВНщика оказывался цикличен. Отыграл игру, отдохнул неделю и два месяца готовишься к следующей. Но именно такие темпы работы и делали из простых ребят будущих звезд.

- Такому нигде не научат. В КВН ты сам себе сценарист, продюсер, костюмер, актер, танцор, певец, реквизитор. Ты «от и до» отвечаешь за свой продукт, за то, что показываешь на сцене, - уверяет Михаил Башкатов. - Когда я после этого пришел сниматься в сериале, я не понимал, почему все так - почему люди так тупят. Хотелось сказать: «Ребят, соберитесь, нужно все быстро сделать». В этом феномен многих коллективов КВН, например, «Уральские пельмени» - это люди максимально подготовленные к любой ситуации. Потом уже я понял, что на съемочной площадке я только актер: «Дайте мне гримерку, костюмера».

ЗРЕЛИЩЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Для Михаила Башкатова КВН стал трамплином на телевидение. Дальше пошли проекты «Даешь молодежь!», «Папины дочки», съемки в фильмах и сериалах. Через эту школу прошел и телеведущий Валдис Пельш. По его словам, экранный КВН с жесткой цензурой сильно отличался от того, что существовал вне телекамер.

- Существовал «Черный КВН». Ребята собирались на фестивалях и без публики, между собой, устраивали игру, в которой юмор был без тормозов. Это было зрелище, скажем так, для весьма взрослых людей. Постепенно он получил распространение, подобную программу даже заказывали для различных мероприятий. Я оказывался ведущим таких вечеров и вначале всегда предупреждал: «Дорогие друзья, если кто-то к такому не готов, то искренний мой вам совет – просто выйдите из зала. Если готовы – оставайтесь, но будьте с собой честны, что это откровенная, фривольная история», - рассказал «КП-Петербург» Валдис Пельш.

Но сейчас, по словам юмористов, сложно и тем, кто не брезгует черным юмором, и тем, кто на сцене остается в рамках приличия. Об этом в своем интервью «КП-Петербург» рассказал и комик Вадим Галыгин, пожелав ребятам, которые только выходят на сцену, справиться со всеми трудностями и стать большими артистами, пройдя школу КВН.

- На нашу долю выпал период, когда телевидение становилось новым - коммерческим, - поделился Галыгин. - Раньше в каждой команде КВН участники были актерами и авторами. К сожалению, потом такая практика канула в Лету. Нам приходилось писать шутки и другим командам. Когда коммерция только зарождалась, никто толком не знал, как писать, создавать форматы, программы. Все это легло на плечи авторов КВН, которые делали это методом «юмористического тыка». Потребность в авторах была большая, поэтому из КВН вышли все те люди, которых сейчас считают популярными.

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