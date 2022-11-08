В Петербурге состоится IV форум межрегиональной кооперации и партнерства

В рамках форума эксперты из СЗФО рассмотрят актуальные вопросы совершенствования инвестиционной политики регионов Северо-Запада.

17-18 ноября в городе на Неве на площадке КЦ «Петроконгресс» (Лодейнопольская ул., д.5) состоится IV Петербургский форум межрегиональной кооперации и партнерства Северо-Западного федерального округа.

Мероприятие пройдет в очном формате и направлено на объединение усилий представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней, руководителей научных и образовательных учреждений, а также крупного, среднего и малого бизнеса.

В рамках форума эксперты из СЗФО рассмотрят актуальные вопросы совершенствования инвестиционной политики регионов Северо-Запада, реализации промышленного, туристского и научно-технического потенциала субъектов федерального округа, развития Арктической зоны России, патриотического воспитания молодежи, сохранения этнокультурного наследия народов.

Первый день форума посвящен молодежной повестке. Участники обсудят новые форматы поддержки молодежных и социальных инициатив, влияние молодежных общественных пространств на самореализацию молодежи, инструменты финансовой поддержки молодежных инновационных и социально-значимых проектов.

Впервые в рамках Форума состоятся студенческие дебаты, приуроченные к Международному дню студентов, по актуальным темам, которые представлены к обсуждению на сессиях и круглых столах Форума: туризм, сохранение окружающей среды, этнокультурное наследие регионов, а также вопросы миграции населения.

В дебатах примут участие студенческие клубы, входящие в Cанкт-Петербургскую федерацию дебатов: дебат-клуб СПбГУ «ГУД», Клуб «Дебаты на Юридическом факультете СПбГУ», Клуб «Дебаты в ИТМО», Клуб «Дебаты в «Горном»

Ключевое мероприятие форума, пленарное заседание «Код территорий как основа развития регионов», состоится 18 ноября. Регионы СЗФО отличаются уникальным культурно-историческим наследием. Много веков территории населяли различные этнические группы, оставившие свой след в формировании определенного кода регионов. Географическое положение, культурное наследие, природные богатства и уникальный человеческий потенциал - все это стало составляющими кода территорий СЗФО, из которых формируется бренд региона. Приглашенные эксперты развернут дискуссию на важные для жизни регионов вопросы: стоит ли развиваться регионам с учетом накопленного кода? Стоит ли формировать бренд региона? Способствует ли это привлечению туристов и инвестиций в регион?