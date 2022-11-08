Названы города, где покупают самые дорогие ювелирные украшения. Фото: пресс-служба SUNLIGHT.

Россияне никогда не скупятся на подарки! А ведь осень - самое время думать о сюрпризе для близкого человека на Новый год.

Ювелирная сеть №1 SUNLIGHT проанализировала, какие украшения люди покупали в этом году и определила самые дорогие приобретения.

Как оказалось, народ покупает люксовые украшения во всех точках страны: от Калининграда до Норильска. Трендом этого года стали цепи, серьги и кольца из белого и розового золота с якутскими бриллиантами - именно их заказывали чаще всего.

В ТОП-5 самых дорогих покупок от 500 000 рублей вошли:

Москва, где купили цепь из розового золота LINEA за 700 726 руб.;

Калининград - там кого-то собрались порадовать золотыми серьгами «Бриллианты Якутии» за 520 989 руб.;

Норильск, где похоже будет сделано предложение руки и сердца с кольцом из белого золота «Бриллианты Якутии» за 654 594 руб.;

Ростов-на-Дону тоже не отстает. Там купили кольцо из розового золота «Бриллианты Якутии» за 630 593 руб.;

Уфа превзошла даже Москву. В столице Башкортостана приобрели кольцо из белого золота «Бриллианты Якутии» за 1 379 278 руб.