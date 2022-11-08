Фестиваль «Строим Дом» приглашает 11-12 ноября в ДК Кирова

Фото — предоставлено организаторами.

Мероприятие от организаторов выставки «Строим Дом», которая проходит дважды в год с 2008 года. Все, что необходимо для комфортной жизни. Для посетителей это исключительная возможность решить вопросы по строительству, ремонту и благоустройству. И что важно, приобрести услуги и материалы со скидками и на особых условиях, доступных только на фестивале!

Посетителей ждет программа семинаров:

- в пятницу выступления для профессионалов рынка;

- в субботу программа семинаров для всех желающих

Атмосфера праздника и максимум пользы, ждем всех!

Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация

Когда: 11-12 ноября 2022, с 11:00 до 18:00

Где: СПб, ДК Кирова, Большой пр. В.О., 83 (рядом с музеем Эрарта)

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