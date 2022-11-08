МегаФон модернизировал сеть в одном из крупнейших аутлетов России. Фото: freepik.com.

МегаФон модернизировал сеть для посетителей «Outlet Village Белая Дача», расположенного в Котельниках. В итоге на площади около 40 тыс. кв.м скорость мобильного интернета увеличилась вдвое.

Инфраструктуру модернизировали как на территории аутлета, так и в близлежащем жилом комплексе «Белая дача парк» -это строящийся объект, в котором часть домов уже введена в эксплуатацию. Вместе с расширением жилого комплекса растёт и нагрузка на сеть в новых домах и в аутлете. Модернизация была завершена в преддверии ноябрьских и новогодних распродаж, когда число посетителей магазинов увеличивается.

Технические специалисты МегаФона установили современное оборудование на базовых станциях и задействовали новые частотные диапазоны, чтобы исключить места со слабым покрытием сети, в первую очередь в зданиях, в которых расположены магазины: они имеют множество перегородок, препятствующих проникновению сотового сигнала. Это дало возможность вдвое ускорить мобильный интернет и предоставить абонентам качественную голосовую связь, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет сессию во время разговора.

МегаФон продолжит улучшать связь на территории жилого комплекса. В начале 2023 года запланировано увеличение числа базовых станций. Всего за 10 месяцев 2022 года сеть была модернизирована в 150 жилого комплексах Москвы и области.