«Лезут как тараканы»: жители Мурино в первый же день сломали забор у закрытого входа метро «Девяткино»

Пассажиры снесли забор на месте ремонта у метро "Девяткино". Фото: vk.com/9online

Суровые жители Мурино в первые же день сломали забор, которым огородили место ремонта на одном из выходов из метро «Девяткино». Ранее сами горожане жаловались на плохое состояние лестницы. Вечером 20 числа ее закрыли на неделю для восстановления.

- 20 февраля, с 17.00 в связи с проведением ремонтных работ будет временно закрыт доступ к верхнему пролету Северного входа на станцию метро «Девяткино». Завершить работы планируется до 26 февраля, - предупреждали пассажиров местные власти.

Проход до подземного перехода был организован по тротуару сбоку. Но все пошло не по плану в первый же утренний час пик.

- Утро 21 февраля, зрелище! Зачем обходить и тратить время? - Сломаем и дальше пойдем. И большинство, как стадо, как тараканы лезут в эти дыры. Люди вы совесть свою куда дели? Сами жалуетесь, сами же ломаете. Позорище, - пишут местные жители в группе ВКонтакте «Девяткино онлайн».

На опубликованном в соцсетях видео весь процесс и вся картина происходящего видны наглядно. Пассажиры ломают ограждения и пролезают сквозь них, как акробаты.

Теперь местным властям придется менять пластиковое ограждение на стальное, или думать, как бороться с упорством жителей сурового города Мурино.