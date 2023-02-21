Выстоять под санкциями: как развивается регион в новых условиях

Ленобласти удалось сохранить социальную стабильность и положительную динамику развития. Фото: правительство ЛО

Пандемия коронавируса и вызванный ею кризис оказали значительное влияние на мировую экономику и стали самыми серьезными вызовами для всех стран. Вслед за пандемией в начале 2022 года пришла новая волна испытаний. Однако Ленинградская область, несмотря на сложные 2020-2022 годы, показала экономическую гибкость и устойчивость в режиме новой реальности. Во многом благодаря разнообразной структуре промышленности региона. Так, по итогам 2022 года объем валового регионального продукта оценивается примерно в 1 трлн 501 млрд рублей. А за 10 лет экономика области выросла на 15%, что позволило двукратно увеличить доходную часть бюджета. Индекс промышленного производства за 2022 год по полному кругу предприятий составил 97,1%.

Ключевые отрасли региона - машиностроение, судостроение, химическое производство, нефтехимия, лесопереработка, целлюлозно-бумажное производство, промышленность строительных материалов, агропромышленный комплекс.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ

Аналитика подтверждает: прошлый год Ленобласть отработала достойно, не уступив позиций. Регион по-прежнему занимает 1-е место по производству яиц, 9-е место по производству мяса птицы и 9-е место по производству молока в сельскохозяйственных организациях. Кроме того, по итогам 2022 года Ленобласть сохранила свои позиции в первой десятке рейтинга по качеству жизни и заняла 7-е место. Это, кстати, не единственное достижение - область регулярно занимает высокие позиции в рейтингах, несмотря на то что не является добывающим сырьевым регионом. К примеру, в 2022 году введено 3,9 млн кв. м жилья, что на 17,2% больше, чем в 2021 году. Это четвертый показатель по стране.

Губернатор регулярно навещает предприятия и общается с рабочими на местах. Фото: правительство ЛО

ГРАМОТНАЯ РАБОТА

Без сложностей, конечно, не обошлось. Заводы останавливались, сотрудники уходили в простой, но региону удалось удержать социально-экономические показатели. При этом грамотная работа власти, муниципалитетов, плюс федеральная поддержка смогли не допустить массового закрытия предприятий, а уровень регулируемой безработицы в регионе по-прежнему остается одним из самых низких в стране - 0,4%.

Промышленность выстояла, показав лишь незначительное снижение индекса, и помогли в этом меры поддержки, которые получают предприятия. Так, в 2022 году предоставлялись гранты на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам в целях пополнения оборотных средств. Гранты получили 23 предприятия, что позволило им привлечь 4,5 млрд рублей кредитных средств с компенсацией процентной ставки в общей сумме 142 млн рублей. Через региональный Фонд развития промышленности предприятия могут получить льготные займы размером до 50 млн рублей со ставкой 1-3% на проекты по импортозамещению и цифровизации производств, а также льготные микрозаймы в размере до 5 млн рублей со ставкой до 5% субъектам малого и среднего предпринимательства. Кроме того, бизнес может рассчитывать на субсидии, возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, уплатой процентов и так далее. До 31 декабря 2023 года продлено действие срочных лицензий, иных разрешений, аккредитаций, квот и подтверждений соответствия, сроки действия.

ОТ РИСКОВ К ВОЗМОЖНОСТЯМ

И все-таки каждый глобальный кризис выливается не только в проблемы, но и открывает новые возможности. С одной стороны, объем экспортных поставок в Ленобласти в течение 2022 года сократился с 2,7 млрд долларов по итогам I квартала 2022 года до 2 млрд долларов по итогам III квартала 2022 года. С другой - были найдены новые рынки сбыта для предприятий из наиболее пострадавших областей. Центр поддержки экспорта в течение года работал с экспортерами для преодоления экспортных барьеров. Не было готовых рецептов, и почти в каждом случае это была точечная поддержка особо пострадавшей отрасли, а иногда и отдельного предприятия.

Например, предприятия лесопромышленного комплекса вышли на рынки Китая, стран Юго-Восточной Азии, стран Таможенного союза, Турцию (для внутреннего потребления или последующего вывоза в ЕС), а также государства Ближнего Востока. Еще один пример - компания по производству красок и лаков приняла участие в Международной выставке RUSSIA VIETNAM EXPO 2022 с индивидуальным стендом. В итоге был заключен экспортный контракт на поставку полимерных смол во Вьетнам.

Найти своих покупателей во Вьетнаме смог региональный производитель шоколадных конфет. Пройдя акселерационную программу «Экспортный форсаж», компания подготовила план выхода на рынок Вьетнама и в ноябре 2022 года заключила контракт на поставку шоколадных конфет на сумму 97 тыс. долларов. В 2022 году региональные предприятия осваивали новый и перспективный рынок Индии.

Так что Ленинградская область по объему экспортных поставок стабильно входит в топ-15 регионов среди всех субъектов Российской Федерации. А также в топ-3 регионов в Северо-Западном федеральном округе, заняв 2-е место за 9 месяцев 2022 года.

Для предприятий лесопромышленного комплекса удалось найти альтернативные рынки сбыта. Фото: Shutterstock

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий ЯЛОВ, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности:

- На экономику Ленинградской области в текущем году будут продолжать оказывать влияние макроэкономические факторы, а также антироссийские санкции. Ситуация по-прежнему непростая, наши производители были сильно ориентированы на западный рынок, потребуется время на переориентацию продаж. При этом по некоторым отраслям мы ожидаем положительную динамику. Так, набирает обороты вагоностроение и химическое производство, устойчивый рост мы видим в производстве бумаги и картона, неплохой прогноз по производству машин и оборудования. Это отразится и на отгрузке морским транспортом. Стоит отметить, что при высокой доле компаний, где владельцами являлись иностранцы, количество остановившихся или закрывшихся предприятий невелико, в основном производства меняют владельцев и продолжают работать по профилю, сохраняя рабочие места.

КСТАТИ

В регионе работает свыше 800 компаний с иностранным капиталом, все они ощутили в той или иной степени санкционное давление. Некоторые из них пошли по пути продажи (реструктуризации) бизнеса в России или передачи активов российскому топ-менеджменту. При этом все указанные компании продолжают работать и выплачивать заработную плату сотрудникам. Есть и те, кто принял решение об уходе с российского рынка: германский производитель бытовой химии Henkel, шведская IKEA.