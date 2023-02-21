Под крышей дома своего: Благодаря социальному строительству семьи из Ленобласти обрели новое жилье

Переселяют людей из аварийного жилья не куда попало, а в квартиры с современным, комфортабельным ремонтом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что делать тем, у кого нет возможности переехать в собственное жилище? Ситуации бывают разными: много деток на попечении, потеря кормильца в семье, аварийное состояние дома, который вот-вот развалится, или инвалидность, мешающая полноценно работать. Таким людям и семьям обрести свой дом помогает государство.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

Бывает так, что социальное жилье дают тем, кто уже имел собственную квартиру, но лишился ее по независящим от них обстоятельствам. Как и было в случае с многодетным семейством четы Синкиных.

У Алексея и Татьяны трое несовершеннолетних детей. Так получилось, что их жилье в небольшом поселке Березовик под Тихвином достигло аварийного состояния. К сожалению, не всякая крепость стоит долгие годы. Однако семью Синкиных в беде не бросили, а переселили в новенькую современную «двушку» за счет правительства Ленобласти.

Семью Синкиных в их беде не бросили, дали им новенькую современную двушку. Фото: правительство Ленобласти

- Мы получили квартиру, долгожданную и желанную. Она очень теплая, комфортная, окна большие, - рассказала одна из новоселов Татьяна Синкина. - Раньше мы жили в маленькой «однушке», ютились там, теперь нас переселили в просторную двухкомнатную квартиру. Наш дом был признан аварийным, теперь, наконец, переезжаем оттуда.

ЗАВЕТНЫЕ КЛЮЧИ

Жителей Тихвина расселили из 32 аварийных домов. Губернатор Ленобласти лично каждой семье вручил ключи от их новых квартир. Благодаря программе расселения и многие другие семьи переехали в новенькие квартиры.

- Программу пока не завершаем, готовимся к следующему этапу, - рассказал глава региона Александр Дрозденко. - В Тихвинском районе остается еще порядка 70 бараков, которые надо расселить. Для нас программа очень серьезная - в Ленинградской области на расселение аварийного жилья направлено 15 миллиардов рублей.

КТО ЕЩЕ УЕДЕТ В НОВЫЙ ДОМ?

По программе расселения аварийных домов переезжают и лужские семьи. Их ветхие бараки теперь позади, они остались лишь только в кошмарных воспоминаниях. Впереди переселенцев ждут многоквартирные дома, возведенные правительством региона.

- У нас в области расселение аварийного жилья проходит в рамках народной программы партии «Единая Россия», - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - В 2022 году регион построил десять многоквартирных домов для 2,5 тысячи человек - это один из самых масштабных результатов в стране и рекорд для области! Стоит также учесть, что при жестком давлении санкций строителям пришлось оперативно искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся «начинка» дома была произведена в России: от бетона до индивидуальных тепловых пунктов. Благодаря этому работа не остановилась ни на день.

А теперь обо всем наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТДЕЛКА ПОД КЛЮЧ

Что примечательно, переселяют людей из аварийного жилья не куда попало, а в квартиры с современным, комфортабельным ремонтом. Проще говоря, заезжай и живи.

В отделку под ключ входит базовая комплектация из встроенной сантехники в туалете и ванной, электрическая плита на кухне. Присутствуют и эстетические составляющие: поклеенные красивые обои, качественные напольные покрытия.

Для маломобильных групп населения предусмотрено заселение на первых этажах для удобства передвижения. Также устанавливаются электроподъемники.

ИНФРАСТРУКТУРА ТОЖЕ НУЖНА

Социальное строительство дает возможность получить жилье тем, кто не может обеспечить им себя сам. Также оно помогает в расширении близлежащей инфраструктуры при необходимости.

К объектам социальной инфраструктуры относятся здания и сооружения, обеспечивающие жизнедеятельность и обслуживание населения. Это, например, медицинские учреждения, детские сады и школы, учреждения культуры, спортивные объекты, а также здания налоговой, почты и других информационных услуг.

СТРОЯТ НЕ ТОЛЬКО ДОМА

С 2019 года по областной программе «Соцобъекты в обмен на налоги» заключено 60 соглашений на строительство 176 детских садов, 56 школ и 2 начальных школы, совмещенных с детскими садами. Из них уже готово 74 детсада и 17 школ - хороший результат за такой короткий период.

- Сегодня на стадии активного строительства у наших инвесторов 1 школа и 8 детских садов. Мы регулярно выдаем новые разрешения, - поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. - Сейчас Госстройнадзор рассматривает документы для старта строительства еще одного садика в Кудрово.

ГРЯДУЩИЕ ДЕЛА

В ближайшее время в Новоселье откроется детсад на 160 мест. По соглашению с правительством Ленинградской области строительством занималась компания АО «СевНИИГиМ».

В новом учреждении дети смогут посещать музыкальные и танцевальные классы, а также заниматься физкультурой в спортивном зале. Помимо этого, с воспитанниками будут заниматься психолог, фельдшер и логопед. А вкусное и полезное питание будет обеспечивать пищевой блок полного цикла, который способен производить до 1600 блюд за одни сутки.

Через пару лет в Аннино должен появиться крупный детский сад для 350 воспитанников. Разрешение на строительство получила компания ГК «ПИК». В проект включены: музыкальный класс, спортзал, актовый зал, игровые площадки для разных возрастных групп.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

В этом году по программе расселения планируется предоставить жилье более чем 3200 гражданам. Новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек.

НА ЗАМЕТКУ

Объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2023 году за счет бюджета Ленобласти:

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПОРТ

ТВОРЧЕСКИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ