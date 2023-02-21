«Комсомолка» вместе с популярными блогерами Петербурга проверила быстрые и легкие рецепты на Масленицу

«Комсомолка» провела первую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Фото: Артем КИЛЬКИН

Что нужно делать в первый день Масленицы? Конечно, готовить блины! 20 февраля «Комсомолка» провела первую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Идея проекта заключается в организации тематических мастер-классов, в которых принимают участие известные люди: блогеры, медийные личности, журналисты и партнеры «КП». Раз в месяц в непринужденной обстановке участники готовят и дегустируют различные блюда под чутким руководством шеф-повара кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне».

Так как стартуем в начале Масленой недели, выбор блюда был очевиден. Ну и кто вообще не любит блины? Ведь это лакомство обожают как взрослые, так и дети.

БЛОГЕРСКАЯ КУЛИНАРИЯ

В редкий для Петербурга солнечный день, когда уже вовсю чувствуется скорый приход весны, в стенах кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне» все гудело. Там собрались десять известных блогеров из Петербурга. Среди них была топ-стример в Одноклассниках Светлана Краснякова со своим оператором, семья блогеров Ксения и Кирилл Душечкины вместе с сыном Корнеем, Марина Храпенкова и ее сын Михаил, Юлия Чернова, Ирина Башкова, Ксения Михайлова, Алла Лукьянова, Юлия Трифонова и Алена Токарева.

В стенах кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне» собрались десять известных блогеров из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Веселая компания не сидела без дела: как и полагается блогерам, участники мастер-класса сразу принялись делать фотографии, селфи, рассказывать о своих впечатлениях на видео. Кто-то даже запустил прямой эфир, собираясь показать своим подписчикам весь процесс готовки. В это время дети быстро заняли свои места и в нетерпении ждали начала.

ПРОВЕРЕННЫЙ РЕЦЕПТ

И вот на кулинарную сцену вышел шеф-повар Павел. Именно под его руководством команде участников предстояло испечь вкуснейшие блины, которые подойдут к любой начинке. Для этого профессионал заготовил свой особый рецепт.

- Наверное, кто-то из вас в своей жизни уже готовил блины, - предположил Павел под смех собравшихся. - Однако в таком, казалось бы, простом блюде есть свои тонкости и нюансы. Конечно, в каждом доме пекут по-своему, но сейчас я покажу рецепт, который, по моему опыту, самый универсальный и беспроигрышный.

Первое, с чего начинается любой блин, - это молоко и мука. В руках у каждого оказалась миска, в которой их начали смешивать. При этом Павел поделился со всеми одной из своих поварских хитростей: добавлять муку нужно постепенно, чтобы не образовывались комки и итоговое тесто вышло более равномерным. Когда пришло время разбить в смесь яйца, началось настоящее веселье: дети с энтузиазмом принялись стучать и ломать скорлупу так, что вокруг все закипело. В это время мамы-блогеры снимали этот умилительный процесс на видео. Когда настал черед соли и сахара, на вопрос, сколько их надо добавить, Павел твердо назвал конкретное значение: 5 граммов соли и 10 граммов сахара на небольшую порцию 7-8 блинов.

В мастер-классе также участвовали юные повара. Фото: Артем КИЛЬКИН

- При желании сахара можно добавить больше, однако мы делаем универсальный блин - под сладкую и соленую начинку, - отметил Павел. - Соль же нужна для подчеркивания вкуса самого теста, и без нее обойтись нельзя.

А тем временем за столом кипела работа. Кто-то добавлял последние ингредиенты, кто-то уже начинал жарить, дети тайком от взрослых попробовал сырое тесто. Чтобы готовый блин получился в меру тонким и румяным, Павел посоветовал брать чуть меньше половины половника теста и снимать его со сковороды, когда края приобретут темно-золотой цвет.

НАЧИНКА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Когда наконец-то рядом с каждым красовалась свежеиспеченная стопка аппетитных и румяных блинов, пришло время добавлять начинку.

Для сытных блинов участники использовали продукцию партнера проекта - компании ООО «Европром». Первой на очереди была икра «Царская» и «Русское чудо» - она отличается прекрасным вкусом, замечательно сочетается с блинами и при этом не наносит удар по кошельку. Гурманы, которые любят необычные рецепты, добавили в блины новинки от «Европром» - нежные риеты «Крем-Фиш. Снежный краб» и «Рубленый кальмар», а также кусочки рулета «Снежный краб».

Юные повара не только творили икорно-блинные смайлики, но и с удовольствием опустошали банки с икрой. Фото: Артем КИЛЬКИН

- История нашего сотрудничества с «Комсомольской правдой» когда-то началась именно с праздника Масленицы, - отметила PR-директор ООО «Европром» Яна Петыш. - Сегодня наши чудесные гости вместе с «Комсомолкой» приготовили вкуснейшие блины с икрой от «Европром» и нашими новинками линейки «Крем-фиш». Было особенно приятно, что наши продукты высоко оценили юные участники мастер-класса. Мамы знают, что детей далеко не всегда удается уговорить попробовать что-то рыбное, но сегодня этой проблемы не возникло - наши юные повара не только творили икорно-блинные смайлики, но и с удовольствием опустошали банки с икрой.

Для сытных блинов участники использовали продукцию партнера проекта - компании ООО «Европром». Фото: Артем КИЛЬКИН

А чтобы сделать сладкое угощение, блогеры добавили мед. Его предоставил партнер мастер-класса - компания «МЕДОВЫЙ ДОМ». Она основана в 1998 году и является одним из главных производителей меда в России. Собственное производство ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» оснащено современными технологиями и расположено в экологически чистом Батецком районе Новгородской области, что позволяет сохранить пользу продуктов и выпускать широкий ассортимент без вреда для окружающей среды.

- Наша компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» производит и поставляет фасованный мед и кондитерские изделия, травяные чаи, а также мясную и рыбную премиальную консервацию, - рассказала управляющая компании Эмилия Агеева. - Мы являемся лауреатом премии правительства РФ в области качества, а также являемся производителем, соответствующим мировому стандарту качества и безопасности FSSC 22000, а так же международному социально-экологическому стандарту SMETA. К Масленице в нашем ассортименте можно найти как мед, так и продукты на основе меда, варенье и травяные чаи.

Чтобы сделать сладкие блинчики блогеры добавили на них мед от партнера мастер-класса - компании «МЕДОВЫЙ ДОМ». Фото: Артем КИЛЬКИН

После того как каждый сделал себе блин с любимой начинкой, началась самая вкусная часть - дегустация. Сначала все с аппетитом съели сытные блины, а потом принялись за сладкие, запивая их горячим ароматным чаем. Блогеры горячо рекомендовали подписчикам получившиеся блюда и начинки, звучал смех и веселые разговоры. Словом, первый день Масленицы определенно удался!

Масленичный мастер-класс стал первым в большом цикле «Время есть». Впереди еще несколько встреч! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

КОНКРЕТНО

«Комсомольская правда» благодарит кулинарную школу-ресторан «Дети на кухне» за предоставление уютной площадки.