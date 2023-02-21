Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2023 14:48

«Комсомолка» вместе с популярными блогерами Петербурга проверила быстрые и легкие рецепты на Масленицу

Кулинарная встреча стала первой из цикла «Время есть»
Иван МАЛЬКОВ
«Комсомолка» провела первую кулинарную встречу из цикла «Время есть».

«Комсомолка» провела первую кулинарную встречу из цикла «Время есть».

Фото: Артем КИЛЬКИН

Что нужно делать в первый день Масленицы? Конечно, готовить блины! 20 февраля «Комсомолка» провела первую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Идея проекта заключается в организации тематических мастер-классов, в которых принимают участие известные люди: блогеры, медийные личности, журналисты и партнеры «КП». Раз в месяц в непринужденной обстановке участники готовят и дегустируют различные блюда под чутким руководством шеф-повара кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне».

Так как стартуем в начале Масленой недели, выбор блюда был очевиден. Ну и кто вообще не любит блины? Ведь это лакомство обожают как взрослые, так и дети.

БЛОГЕРСКАЯ КУЛИНАРИЯ

В редкий для Петербурга солнечный день, когда уже вовсю чувствуется скорый приход весны, в стенах кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне» все гудело. Там собрались десять известных блогеров из Петербурга. Среди них была топ-стример в Одноклассниках Светлана Краснякова со своим оператором, семья блогеров Ксения и Кирилл Душечкины вместе с сыном Корнеем, Марина Храпенкова и ее сын Михаил, Юлия Чернова, Ирина Башкова, Ксения Михайлова, Алла Лукьянова, Юлия Трифонова и Алена Токарева.

В стенах кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне» собрались десять известных блогеров из Петербурга.

В стенах кулинарной школы-ресторана «Дети на кухне» собрались десять известных блогеров из Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Веселая компания не сидела без дела: как и полагается блогерам, участники мастер-класса сразу принялись делать фотографии, селфи, рассказывать о своих впечатлениях на видео. Кто-то даже запустил прямой эфир, собираясь показать своим подписчикам весь процесс готовки. В это время дети быстро заняли свои места и в нетерпении ждали начала.

ПРОВЕРЕННЫЙ РЕЦЕПТ

И вот на кулинарную сцену вышел шеф-повар Павел. Именно под его руководством команде участников предстояло испечь вкуснейшие блины, которые подойдут к любой начинке. Для этого профессионал заготовил свой особый рецепт.

- Наверное, кто-то из вас в своей жизни уже готовил блины, - предположил Павел под смех собравшихся. - Однако в таком, казалось бы, простом блюде есть свои тонкости и нюансы. Конечно, в каждом доме пекут по-своему, но сейчас я покажу рецепт, который, по моему опыту, самый универсальный и беспроигрышный.

Первое, с чего начинается любой блин, - это молоко и мука. В руках у каждого оказалась миска, в которой их начали смешивать. При этом Павел поделился со всеми одной из своих поварских хитростей: добавлять муку нужно постепенно, чтобы не образовывались комки и итоговое тесто вышло более равномерным. Когда пришло время разбить в смесь яйца, началось настоящее веселье: дети с энтузиазмом принялись стучать и ломать скорлупу так, что вокруг все закипело. В это время мамы-блогеры снимали этот умилительный процесс на видео. Когда настал черед соли и сахара, на вопрос, сколько их надо добавить, Павел твердо назвал конкретное значение: 5 граммов соли и 10 граммов сахара на небольшую порцию 7-8 блинов.

В мастер-классе также участвовали юные повара.

В мастер-классе также участвовали юные повара.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- При желании сахара можно добавить больше, однако мы делаем универсальный блин - под сладкую и соленую начинку, - отметил Павел. - Соль же нужна для подчеркивания вкуса самого теста, и без нее обойтись нельзя.

А тем временем за столом кипела работа. Кто-то добавлял последние ингредиенты, кто-то уже начинал жарить, дети тайком от взрослых попробовал сырое тесто. Чтобы готовый блин получился в меру тонким и румяным, Павел посоветовал брать чуть меньше половины половника теста и снимать его со сковороды, когда края приобретут темно-золотой цвет.

НАЧИНКА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Когда наконец-то рядом с каждым красовалась свежеиспеченная стопка аппетитных и румяных блинов, пришло время добавлять начинку.

Для сытных блинов участники использовали продукцию партнера проекта - компании ООО «Европром». Первой на очереди была икра «Царская» и «Русское чудо» - она отличается прекрасным вкусом, замечательно сочетается с блинами и при этом не наносит удар по кошельку. Гурманы, которые любят необычные рецепты, добавили в блины новинки от «Европром» - нежные риеты «Крем-Фиш. Снежный краб» и «Рубленый кальмар», а также кусочки рулета «Снежный краб».

Юные повара не только творили икорно-блинные смайлики, но и с удовольствием опустошали банки с икрой.

Юные повара не только творили икорно-блинные смайлики, но и с удовольствием опустошали банки с икрой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- История нашего сотрудничества с «Комсомольской правдой» когда-то началась именно с праздника Масленицы, - отметила PR-директор ООО «Европром» Яна Петыш. - Сегодня наши чудесные гости вместе с «Комсомолкой» приготовили вкуснейшие блины с икрой от «Европром» и нашими новинками линейки «Крем-фиш». Было особенно приятно, что наши продукты высоко оценили юные участники мастер-класса. Мамы знают, что детей далеко не всегда удается уговорить попробовать что-то рыбное, но сегодня этой проблемы не возникло - наши юные повара не только творили икорно-блинные смайлики, но и с удовольствием опустошали банки с икрой.

Для сытных блинов участники использовали продукцию партнера проекта - компании ООО «Европром».

Для сытных блинов участники использовали продукцию партнера проекта - компании ООО «Европром».

Фото: Артем КИЛЬКИН

А чтобы сделать сладкое угощение, блогеры добавили мед. Его предоставил партнер мастер-класса - компания «МЕДОВЫЙ ДОМ». Она основана в 1998 году и является одним из главных производителей меда в России. Собственное производство ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» оснащено современными технологиями и расположено в экологически чистом Батецком районе Новгородской области, что позволяет сохранить пользу продуктов и выпускать широкий ассортимент без вреда для окружающей среды.

- Наша компания «МЕДОВЫЙ ДОМ» производит и поставляет фасованный мед и кондитерские изделия, травяные чаи, а также мясную и рыбную премиальную консервацию, - рассказала управляющая компании Эмилия Агеева. - Мы являемся лауреатом премии правительства РФ в области качества, а также являемся производителем, соответствующим мировому стандарту качества и безопасности FSSC 22000, а так же международному социально-экологическому стандарту SMETA. К Масленице в нашем ассортименте можно найти как мед, так и продукты на основе меда, варенье и травяные чаи.

Чтобы сделать сладкие блинчики блогеры добавили на них мед от партнера мастер-класса - компании «МЕДОВЫЙ ДОМ».

Чтобы сделать сладкие блинчики блогеры добавили на них мед от партнера мастер-класса - компании «МЕДОВЫЙ ДОМ».

Фото: Артем КИЛЬКИН

После того как каждый сделал себе блин с любимой начинкой, началась самая вкусная часть - дегустация. Сначала все с аппетитом съели сытные блины, а потом принялись за сладкие, запивая их горячим ароматным чаем. Блогеры горячо рекомендовали подписчикам получившиеся блюда и начинки, звучал смех и веселые разговоры. Словом, первый день Масленицы определенно удался!

Масленичный мастер-класс стал первым в большом цикле «Время есть». Впереди еще несколько встреч! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

КОНКРЕТНО

«Комсомольская правда» благодарит кулинарную школу-ресторан «Дети на кухне» за предоставление уютной площадки.

БИЗНЕС-ПРЕСС