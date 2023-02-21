Помощь по всем фронтам: Первые итоги шефства Ленобласти над Енакиево

За несколько визитов в город-побратим губернатор смог пообщаться с местными жителями разных возрастов. Фото: правительство Ленобласти

В начале мая Ленобласть взяла шефство над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике. Сегодня там развернулась масштабная работа по восстановлению и всесторонней поддержке.

ПОМОЖЕМ, ЧЕМ СМОЖЕМ

Енакиево - маленький шахтерский городок в Горловском районе Донецкой Народной Республики. Сейчас там проживает несколько десятков тысяч человек, и всем им хочется нормальной жизни. Детям учиться в школе, малышам ходить в садик, взрослым после работы ходить в библиотеку или, например, в театр, а также всем жителям необходимо получение качественной медицинской помощи.

Теперь Енакиево как младший брат для Ленинградской области - под ее опекой и чуткой заботой. А младших братьев в семье принято защищать.

В 27 школ доставили компьютеры и все необходимые учебники. Фото: правительство Ленобласти

При этом в самой Ленобласти, по словам управленцев, проблем с бюджетом нет. Поэтому средств хватит и на помощь в восстановлении Енакиево, и на процветание самого региона.

- Ленинградская область заключила контракты с подрядными организациями, которые будут работать в Енакиево по соглашению региона с Фондом развития территорий, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. - В перечне работ ремонт образовательных учреждениях, дорог, сетей освещения, установка новых модульных очистных сооружений, замена аварийных участков коммунальных сетей, кровель в многоквартирных домах и многое другое. Дал поручение коллегам из строительного блока приступить к выполнению работ.

ЧТО СДЕЛАНО?

В прошлом году наша область восстановила 75 инфраструктурных объектов: 7 многоквартирных домов, 6 образовательных учреждений, сцена Дома культуры, 4 крупных дороги, около 1,5 тысяч погонных метров аварийных участков водоводов и 4 котла.

Чтобы в трубах и батареях жителей города наконец-то появилось тепло, строители пробурили 20 глубоких артезианских скважин, предназначенных для добычи подземной воды.

Врачи из Ленобласти провели более 15 тысяч лабораторных исследований и более 10 тысяч консультаций. Фото: правительство Ленобласти

Также было направлено более 850 тонн гуманитарной помощи, включая 6 автобусов ПАЗ и 10 трамваев, которые пополнили местный парк. Стоит отметить, что и дороги тоже подлатали.

Для восстановления и поддержания полноценного медицинского обслуживания отправили 39 единиц медицинской техники. Также региональные врачи провели более 15 тысяч лабораторных исследований и более 10 тысяч консультаций в мобильных амбулаториях, направленных прямиком из области. Медики со всей области обслуживают жителей Енакиево с июня 2022 года, в некоторых случаях предлагая госпитализацию и лечение на территории Ленобласти.

О школьниках тоже не забыли, ведь развитие молодого поколения необходимо при любых обстоятельствах. Чтобы ребята смогли нормально учиться, в 27 образовательных учреждений доставили мощную компьютерную технику и, конечно же, все необходимые учебные пособия и материалы.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко выступил на совещании, посвященном планам региона по работе в Енакиево, где утвердил перечень работ, которые будут выполняться за счет федеральных средств на 2023 год.

- Федеральный Фонд развития территорий предоставил Ленинградской области 1,3 миллиарда рублей из бюджета нашей страны. Еще 750 миллионов выделит бюджет региона, - пояснил Александр Дрозденко. - Мы настроены на то, что с федеральной поддержкой восстановление социальных и инфраструктурных объектов в Енакиево пойдет гораздо быстрее. Контроль, организация и качество работ за нами.

Следуя утвержденному плану, за 2023 год будет восстановлено 156 объектов инфраструктуры, важных для обеспечения нормальной жизнедеятельности жителей Енакиево.

За несколько визитов в город-побратим губернатор смог пообщаться с местными жителями разных возрастов: от стара до млада. Их улыбки стали самой глубокой благодарностью за всю уже проделанную и только предстоящую работу по восстановлению города.

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил высокую эффективность Ленинградской области на подшефных территориях и предложил региону взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению инфраструктуры и народного хозяйства Донбасса. Это говорит о том, что Ленобласть отлично справляется со своими обязательствами и не подводит тех, кого взяла под свою опеку.