Век живи, век учись: В Ленобласти стартовал Год команды знаний

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко советует молодежи присмотреться к наиболее востребованным профессиям. Фото: правительство Ленобласти

Учиться никогда не поздно! В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом Команды Знаний.

- Предыдущий Год Команды 47 показал, что идея общей, командной работы получила поддержку ленинградцев. По сути, сформировалось неформальное общественное движение неравнодушных жителей региона, которое нам всем вместе необходимо сохранить и поддерживать, - заявил губернатор региона Александр Дрозденко. - Именно поэтому новый тематический год было решено также сделать в русле командной работы. Объявляя его Годом Команды Знаний мы, одновременно: продолжаем логику Года Команды 47, поддерживаем тематику федерального Года, объявленного президентом Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Знание области, знание своей профессии, знание родной страны, языка, культуры, знание истории все это очень важно сегодня, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и, сражаясь за свои ценности, отстаивая их, буквально, на поле боя, обретает новую идентичность. И в эту новую идентичность прекрасно вписываются и наш, ленинградский патриотизм, и наша ленинградская Команда 47.

Мероприятия будут как для учеников, так и для их наставников. Фото: правительство Ленобласти

А В КОМАНДЕ КТО?

Итак, в команду знаний гордо вошло множество образовательных структур, комитетов и вузов, чтобы на протяжении года особенно активно делиться знаниями со всеми желающими - с теми, кто тянется к интеллектуальному росту и развитию.

Конечно, и без назначения специального года образовательные учреждения и педагоги активно преподают учебные программы, совершенствуя старые и разрабатывая новые под стать современности, а также устраивают различные интеллектуальные мероприятия. Но сейчас этому уделено максимум внимания, чтобы напомнить, какой вклад в развитие населения несут поставщики знаний и опыта – учителя.

Мероприятия будут как для учеников, так и для их наставников, педагогов действующих и будущих. Век живи, век учись - так и наши преподаватели в очередной раз повысят свои профессиональные компетенции.

КАКИЕ ПЛАНЫ?

Несмотря на то, что год только начался, уже вовсю проходят различные тематические мероприятия по повышению знаний. А предстоящих планов и того больше - точно умный год будет!

«Дорожная карта» событий года включает в себя почти 300 мероприятий. Их предложили все комитеты администрации региона, вузы и другие образовательные учреждения. В нее входят как встречи с жителями региона и школьниками, так и просветительская деятельность в соцсетях. Например, встречи главных врачей районных больниц с учениками 9-11 классов для профориентации, внедрение основ бережливого производства, спецкурс по составлению архивных документов, реконструкция исторических событий.

В планах также мастер-классы, лекции, конкурсные мероприятия, праздники и выездные экскурсии. Ребята познакомятся с правилами русского языка, изучат литературные произведения, научатся основам самообороны и как действовать в различных критических ситуациях, например, при пожаре или когда соседу стало плохо. Более взрослые ученики, студенты, смогут получить новые знания в сфере здравоохранения, в работе с отходами, а также познакомятся с основами ветеринарии и не только.

Губернатор также утвердил бренд-бук для того, чтобы мероприятия были оформлены в едином стиле. А в соцсетях с постами про события этого тематического года рекомендовано использовать хэштег #КомандаЗнаний47.

СОВЕТ ОТ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко признается, что является прагматиком, поэтому советует молодым ребятам присмотреться к наиболее востребованным профессиям: IT-специалист, медик, архитектор и дизайнер, эколог, а также к специалист в сфере логистики и доставки.