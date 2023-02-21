Производство беспилотников для спецоперации запустят в Петербурге

В Петербурге установят нормы по маршрутам движения беспилотников Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург станет опорной площадкой национального проекта по развитию беспилотных систем. Преимущества военно-промышленного и научного центра будут использовать для поддержки специальной военной операции.

- Наш город дальше всех в России продвинулся в разработке правовых аспектов и логистики для постоянного использования беспилотников. Необходимо законодательно установить нормы по коридорам и маршрутам движения, а также системам распознавания, - отметил глава города Александр Беглов.

Лаборатории по созданию и модернизации беспилотных летательных аппаратов работают в вузах Петербурга. Центр управления полетами и беспилотным транспортом создан на базе Политехнического университета.

Единую систему управления беспилотниками на всех высотах от космоса до земной поверхности создал Университет авиаприборостроения. Два колледжа занимаются подготовкой технических специалистов по беспилотникам.

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