Вместе до конца: Как Ленинградская область помогает бойцам в зоне СВО

После начала мобилизации в Ленинградской области активизировалось волонтерское движение. Фото: правительство Ленобласти

В 47-м регионе фраза «Своих не бросаем» давно стала чем-то гораздо большим, чем просто лозунгом. Для многих это один из главных жизненных принципов. С февраля прошлого года жители региона всеми силами помогают бойцам в зоне СВО, а также своим соотечественникам в Донбассе.

ПОМОЩЬ В ТЫЛУ

После начала мобилизации в Ленинградской области активизировалось волонтерское движение - ресурсный добровольческий центр Ленинградской области Всероссийской акции #МыВместе.

- Во время пандемии волонтеры акции #МыВместе активно помогали жителям региона, - рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева. - Сегодня у нашей страны новый вызов. Мы объединяемся, чтобы помогать семьям мобилизованных граждан.

Спецпредставитель Александра Дрозденко в зоне СВО наладил постоянную линию дополнительного снабжения именных дивизионов Ленобласти на Донбассе. Фото: правительство Ленобласти

Другая сфера работы волонтеров акции #МыВместе - формирование и отправка гуманитарной помощи. В условиях постоянных боев людям на передовой нередко нужны самые обычные вещи: одежда, обувь, инструменты и еще тысячи прочих мелочей. Все это можно принести в региональный или районный штаб, откуда их отправят в зону СВО и доставят лично в руки бойцам. Сейчас в области действуют 18 районных ресурсных добровольческих центров, куда неравнодушные люди несут тысячи посылок со всем необходимым для своих земляков. Поток помощи от жителей региона не прекращается ни на день.

Также в организации активно принимает участие проект #Команда47 - С его помощью бойцам на фронт доставляется все необходимое, включая дроны, рации и другую амуницию.

В Луге начали переоборудовать отечественные машины повышенной проходимости для фронта. Фото: правительство Ленобласти

- Мы передаем большое спасибо неравнодушным людям из Ленинградской области и участникам проекта #Команда47 за помощь, - поблагодарили два неизвестных бойца СВО в масках. - Это очень поможет нам достигнуть победы.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ

Многие жители, организации и предприятия Ленобласти всеми силами стараются помогать своим землякам, участвующим в специальной военной операции. Чтобы скоординировать эту работу, избежать ошибок, проконтролировать доставку помощи до воинских частей и не допустить мошенничества, в августе 2022 года в регионе организовали единую систему - фонд «Ленинградский рубеж». В результате в начале 2023-го удалось собрать около 60 миллионов рублей. И эта сумма продолжает расти.

Под Новый год девушки из Тосно дружной компанией пришли поздравить раненых бойцов. Фото: правительство Ленобласти

- Я всегда знал, что ленинградцы - неравнодушные люди и принимают чужую боль как свою, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

НИТЬ МЕЖДУ БОЙЦАМИ И РОДНЫМИ

28 сентября 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил советника по патриотическому воспитанию Сергея Мачинского своим спецпредставителем по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО, где проходят службу жители региона.

Сергей Мачинский стал той нитью, через которую родственники мобилизованных могли связаться с ними, узнать, жив ли их родственник, как себя чувствует, не ранен ли. 24 часа в сутки он готов отвечать на вопросы людей как лично, так и через свои страницы в социальных сетях.

Наглядно о важном. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кроме того, спецпредставитель Александра Дрозденко в зоне СВО наладил постоянную линию дополнительного снабжения именных дивизионов Ленобласти в Донбассе. Сергей координирует передачу посылок, писем, а также необходимого снаряжения и амуниции нуждающимся бойцам. Благодаря Сергею Мачинскому его земляки на фронте знают, что у них есть надежный тыл в виде родного региона, который всегда готов помочь и поддержать.

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА

Спецоперация - это глобальный вызов и проверка на прочность всего общества. Сегодня можно с уверенностью сказать, что жители Ленинградской области с честью ее прошли. Например, в Луге первыми в области начали переоборудовать отечественные машины повышенной проходимости для фронта, а девушки из Тосно собирают и передают в зону СВО гуманитарную помощь и шьют маскировочные сети. Кроме того, им удалось договориться с руководством военного госпиталя, где они по выходным устраивают раненым вкусные домашние обеды. Под Новый год дамы дружной компанией пришли поздравить бойцов.

- Мы устроили ребятам праздник, который так ценен для них, - поделилась одна из участниц Натали Шпакова. - Детская радость в их глазах и слова благодарности - вот ради чего стоит трудиться! Вчера один воин, парнишка из Дагестана, сказал, что ради таких людей, которые оказывают поддержку и поднимают боевой дух, и стоит биться и рисковать своей жизнью.

В фонд активно передают помощь. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Таких примеров искренней помощи и заботы в Ленинградской области сотни. Люди всех городов, сел и деревень региона собираются в сообщества в социальных сетях, где сообща готовят посылки, собирают деньги, а также лично отправляют все, что могут, на фронт. Потому что в Ленинградской области своих не бросают!

НЕ ПРОПУСТИТЕ

С 18 по 23 февраля на телеканале ЛенТВ24 проходит благотворительный марафон в поддержку военнослужащих из Ленинградской области. На нем рассказывают о героях нашего времени - бойцах, которые сражаются за светлое будущее Родины, а также о тех, кто всеми силами помогает соотечественникам в тылу. В эфире появятся Николай Валуев, Светлана Журова, Игорь Саруханов, Наталья Сенчукова и группа «Дюна». Во время марафона идет сбор средств на квадрокоптеры, бинокли, рации и другие вещи, необходимые защитникам России. Помочь своим землякам можно на сайте pobeda.onf.ru, выбрав в списке Ленинградскую область и нажав «Поддержать регион».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 60 миллионов рублей передано в фонд «Ленинградский рубеж».

- 1000 тонн помощи уходит на фронт каждую неделю, включая комплекты теплой одежды, дизельгенераторы, печи, ремкомплекты для автомобилей, машины, медикаменты, оборудование, технику, сладости, открытки и даже передвижную баню.

КОНКРЕТНО

Тоже хотите помочь?

Для записи в волонтеры, а также сдачи вещей, обращайтесь в региональный штаб #МыВместе.

Адрес: Гатчина, улица Рощинская, 2в.

Телефон: +7 (813) 713-01-60.

Там же можно узнать адреса и контакты районных штабов, действующих в каждом муниципальном районе.

Перевести средства на нужды бойцов можно на сайте: leningradsky-rubezh.ru