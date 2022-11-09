Умер генерал Виктор Черкесов, ленинградец, первый директор ФСКН и бывший полпред президента на Северо-Западе

Виктор Черкесов умер на 73-м году жизни. Фото: t.me/Hinshtein

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни умер генерал Виктор Черкесов, первый директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и бывший полномочный представитель президента России по Северо-Западному федеральному округу. О смерти Черкесова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память, - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Напомним, что Виктор Черкесов - ленинградец. Он родился в рабочей семье - родители трудились на судоремонтном заводе - в 1950 году. В 1973-м окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета (ныне - СПбГУ). После службы в армии работал в ленинградской прокуратуре и органах госбезопасности.

В 1992-98 годах возглавлял Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. С 2000 по 2003 годы был полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.

В 2003 году стал первым директором образованного Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль), в 2004 году ведомство переименовано в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России).

Имеет звания полковника запаса (ФСБ) и генерала полиции в отставке. Награжден орденами «За заслуги пред Отечеством» четвертой степени, орденами Почета, Красной Звезды, орденом «Содружество», орденом РПЦ Святого мученика Трифона I степени.

Причиной смерти Виктора Черкесова называется тяжелая и продолжительная болезнь.

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