Новая реальность международного туризма: Кто и откуда едет отдыхать в Петербург

На юбилейном Форуме стратегов обсудили, удалось ли индустрии гостеприимства города на Неве сохранить свою репутацию. Фото: Ксения ЦЫГИР.

Пандемия и закрытые границы, внешние санкции и перебои с международным авиасообщением - въездной туризм в Петербурге лихорадит несколько лет. На панельной сессии «Международный туризм в новой реальности: экономика, социум, технологии» обсудили, как изменилось это направление и удалось ли индустрии гостеприимства города на Неве сохранить свою репутацию. Встреча прошла в рамках XX Форума стратегов - 2022 в Петербурге.

ИНОСТРАНЦЕВ СТАЛО МЕНЬШЕ

В 2019 году Петербург посетило 10,5 миллиона туристов, половина из них - иностранцы. Зарубежные гости традиционно тратили на отдых больше денег, чем россияне, обеспечивая до 60 процентов оборота туротрасли.

В этом году в Петербург приехало 6,4 миллиона туристов, среди которых всего 180 тысяч иностранцев.

- Снижение международного турпотока стало серьезным вызовом, потому что многие туроператоры, отели, объекты инфраструктуры ориентированы на зарубежных гостей.Во время пандемии важно было не только сохранить высокий уровень индустрии госте-приимства, качество услуг, но и продолжать развиваться, - рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

ТУРИСТСКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Удержаться на плаву туротрасли помогла беспрецедентная поддержка со стороны городских властей. По поручению губернатора Александра Беглова разработали комплексный пакет мер, включающий снижение налоговой нагрузки на организации, работающие в сфере туризма. Даже в разгар пандемии приняли принципиальное решение не уходить из международного информационного пространства. Петербург использовал все возможности напоминать потенциальным гостям о себе. Усилия были не напрасны: по статистике, 92 процента гостей Петербурга оценивают уровень гостеприимства как высокий и очень высокий.

- Отсутствие иностранных туристов стало проблемой для индустрии гостеприимства. С другой стороны, начал активно развиваться внутренний туризм. Полностью заместить иностранцев российскими туристами не получится, но помочь могут гости из СНГ стран Азии и Ближнего Востока, - продолжает Сергей Корнеев.

ОЧЕРЕДНОЙ ВЫЗОВ

Сейчас перед туротраслью стоит очередной вызов - восстановить международный туризм. Для этого разрабатывают комплексные туристские продукты, направленные на разную аудиторию. Активно развивается семейный, медицинский, образовательный и промышленный туризм. Открываются возможности в одном из ключевых направлений - деловом туризме.

- На юбилейном Петербургском экономическом форуме в этом году мы собрали более 14 тысяч участников из 130 стран. География присутствия не сильно изменилась - удалось сохранить высокий уровень международного представительства, - говорит эксперт Фонда Росконгресс, директор Петербургского Международного экономического форума Алексей Вальков. - Проведение ПМЭФ положительно сказывается не только на развитии делового туризма. Многие участники приезжают с семьями, которые пользуются разными туристиче-скими продуктами.

СКАЗАНО!

«Мы выбрали путь открытости»

Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

- Петербург всегда развивался как многофункциональный туристский центр мирового уровня с высококлассными специалистами сферы гостеприимства. Нам удалось сохранить инфраструктуру индустрии и высокое качество услуг. Сегодня каждое 12-е рабочее место связано со сферой туризма, отрасль остается одной из системообразующих в экономике города. Мы выбрали путь открытости, важно показать, что Петербург - открытый город, готовый предложить гостям туристские продукты на любой вкус и бюджет. Результаты уже можно оценить: если раньше в Петербург приезжали лишь раз, то сейчас туристы возвращаются снова и снова.