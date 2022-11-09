Детский сад на 220 детей построили в Приморском районе Петербурга​. Фото: пресс-служба «РСТИ».

За первую половину 2022 года в Петербурге родился 20 501 малыш. Для маленьких жителей Северной столицы холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) ввел в эксплуатацию новый детский сад. Он находится по адресу: Бежецкий переулок, дом 3, строение 1 в Приморском районе города.

Новое трехэтажное здание общей площадью 4 868,6 кв. м рассчитано на 220 малышей. Там есть все для всестороннего развития ребенка: помещения для отдыха и игр, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, бассейн. Для игр на свежем воздухе и занятий спортом предусмотрены специальные площадки.

Помещение для отдыха и игр. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Детский сад входит в состав жилого комплекса Terra, который также включает в себя три дома переменной этажности с подземным паркингом. Последний корпус был сдан в эксплуатацию в сентябре этого года.

Игровая площадка у детского сада. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Это идеальное место для семей с детьми: в закрытых благоустроенных дворах находятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, а рядом расположен Пионерский сад. В шаговой доступности находятся две станции метро — «Черная речка» и «Лесная». В продаже остались последние квартиры.