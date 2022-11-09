Полтора миллиона подписок СберПрайм и СберПрайм+ оформили жители Северо-Запада. Фото: freepik.com.

С момента запуска подписок СберПрайм и СберПрайм+ жители Северо-Запада воспользовались предложением 1,5 млн раз. При этом почти половину подписок – 720 тысяч – подключили в 2022 году. Это в полтора раза больше, чем за 10 месяцев прошлого года. Чаще других подписки Сбера оформляют в Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях.

Весной этого года Сбер улучшил условия подписок СберПрайм и СберПрайм+ для пользователей. Теперь подписчики получают 10% бонусов от СберСпасибо при оплате СберКартой проезда в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и аэроэкспрессах. Всем пользователям СберМобайл доступен бесплатный увеличенный пакет — 500 минут и 5 Гб интернета ежемесячно. СберМаркет начисляет клиентам повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки. Бонусами можно оплатить до 99% стоимости заказа в различных сервисах экосистемы Сбера, в том числе входящих в подписки СберПрайм и СберПрайм+, а также у партнёров программы лояльности СберСпасибо: в супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах, аптеках кинотеатрах, и на многие другие товары и услуги в различных регионах страны.

Согласно недавно проведенному аналитическому исследованию, подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России во втором полугодии 2022 года по наполняемости сервисами.

В подписку СберПрайм+ входят те же сервисы, что и в СберПрайм, а также специальные условия по банковским услугам. Она включает в себя выгодные условия по СберКарте: повышенные бонусы от СберСпасибо за покупки, снятие наличных без комиссии в банкоматах, переводы клиентам банка без комиссии, а в годовом тарифе подписки доступны выгодные ставки по вкладу и кредиту.

Подписки доступны в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки применятся, как только клиент авторизуется в сервисах по Сбер ID.

С 11 по 12 ноября 2022 года уже пятый раз Сбер проводит акцию «Зеленый день», приуроченную к 181-му дню рождения Сбера. С 10 ноября банк начнёт предлагать клиентам выгодные условия по своим продуктам, в том числе будет действовать скидка 50% на годовые подписки семейства СберПрайм. Также свои специальные предложения готовят компании-партнеры Сбера.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.