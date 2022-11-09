Доверяй, но проверяй: Эксперт рассказал, как выбрать надежного застройщика

Топ-5 советов, как подобрать застройщика, которому можно доверять. Фото: freepik.com.

Кто не мечтает о своей уютной квартире в Петербурге? Однако, чтобы не прогадать с покупкой и не потерять деньги, очень важно ответственно подойти к выбору. А выбирать есть из чего: с каждым годом в Северной столице появляется все больше жилых кварталов. Да и строительных компаний на рынке пруд пруди.

«Комсомолка» спросила читателей в социальных сетях, знают ли они, как выбрать надежного девелопера. Как оказалось, большинство не в курсе, как это сделать, однако многие хотят понять, кому из застройщиков можно довериться. Разбираемся в актуальной теме вместе с коммерческим директором компании «ЛСР. Недвижимость - СЗ» (входит в «Группу ЛСР», крупнейший строительный холдинг Северо-Запада) Денисом Бабаковым.

Коммерческий директор компании «ЛСР. Недвижимость - СЗ» Денис Бабаков рассказал, как выбрать надежного застройщика. Фото: пресс-служба «Группы ЛСР».

- При выборе застройщика будущим новоселам необходимо учитывать большое количество факторов. Я назову пять основных, - рассказывает эксперт. - Первый и, пожалуй, самый главный - репутация. Бренд должен быть на слуху у потенциальных покупателей, чем могут похвастаться компании со стажем, например, «Группа ЛСР», которая успешно осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости с 1993 года. Если девелопер вам не знаком, почитайте новости и отзывы о нем в Интернете, спросите знакомых, в конце концов познакомьтесь с историей компании на ее официальном сайте. Изучите статистику по уже реализованным проектам - все ли дома и обещанные объекты инфраструктуры были сданы в срок. Забота об этом дает любому застройщику дополнительный балл.

Второе, на что советует обращать внимание Денис Бабаков, - постоянный ход строительства. Как отмечает топ-менеджер, непрерывность в деятельности компании свидетельствует о том, что у девелопера нет проблем с финансированием, а значит, вы имеете дело с устойчивым бизнесом, который «выживет» в любых условиях, будь то пандемия или экономический кризис.

- К таким компаниям можно отнести и «Группу ЛСР», способную поддержать себя за счет диверсификации. Мы не только возводим и продаем дома, но и занимаемся производством строительных материалов и добычей сырья. Сейчас «Группа ЛСР» находится в тройке лидеров по объемам текущего строительства по России и является застройщиком №1 в Санкт-Петербурге по данным рейтинга Единого ресурса застройщиков.

По словам профи, одним из самых важных факторов является количество строящихся и сданных объектов, ведь цифры часто говорят сами за себя.

- В портфеле надежного застройщика должно быть несколько проектов в разной стадии готовности, - отмечает эксперт. - Это дает возможность сделать ценовую политику более гибкой, а аудиторию широкой за счет вариативности. Камерные или масштабные проекты, комфорт-класс или элитная застройка - клиенту необходимо предоставить выбор в соответствии с возможностями. Наша компания недавно вывела на рынок сразу несколько проектов. Например, жилой комплекс «ЛСР. Ржевский парк», который расположится в 40 минутах езды от центра Петербурга. Сейчас участок только подготавливают к строительству, за счет чего стоимость квартир там достаточно низкая - начинается от 3,3 млн рублей. В то же время в октябре мы полностью завершили строительство «Заповедного парка» в Приморском районе Северной столицы, и там тоже есть варианты для покупки. Среди камерных проектов можно выделить предстоящую премьеру этого года - «ЛСР. Измайловский» на улице Егорова. Он рассчитан всего на 214 квартир.

В таком ответственном деле, как выбор будущей квартиры, нельзя упускать и юридический аспект. Денис Бабаков подчеркивает: важно обратить внимание на проектную декларацию и где она размещена, по каким правилам работает застройщик, какой тип договора предлагает заключить.

- Выбирайте тех, кто работает по ФЗ-214 и заключает договор купли-продажи на готовое жилье и договор долевого участия (ДДУ) на строящееся. Его регистрируют в Росреестре, что исключает риск двойных продаж. Если представитель компании настаивает на проведении сделки по другой схеме, не исключено, что вы общаетесь с мошенниками, - добавляет коммерческий директор.

Последним, но не менее важным фактором в списке надежности эксперт назвал сотрудничество застройщика с надежными банками.

- Наличие аккредитации ЖК и совместных программ доказывает, что банк полностью уверен в девелопере и его проекте, - делится эксперт. - Это выгодно всем сторонам: финансовые организации выдают больше кредитов, компании расширяют круг потенциальных клиентов, а у заемщиков есть возможность выбрать приятные условия по ипотеке для своего кошелька. Сейчас для клиентов «Группы ЛСР» сохраняются низкие ставки 0,01% на все объекты компании в Петербурге благодаря как раз такому сотрудничеству. Также действует ряд других привлекательных акций, ознакомиться с которыми можно на сайте компании.