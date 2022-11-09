Почта России стала лучшим работодателем для мам. Фото: freepik.com.

Почта России стала победителем ежегодной премии «ВЫБОР МАМ» в номинации «Лучший работодатель». Компания собрала около 35% голосов в своей категории. Голосование проходило онлайн на сайте премии в течение октября 2022 года, лучшие бренды для мам и детей выбирали родители со всей России.

Для участия в конкурсе Почта представила программу льгот для родителей и презентовала свой онлайн-проект «ПочтаДома». Социальный пакет для сотрудников компании включает в себя компенсацию путёвок, новогодние подарки, оплачиваемые выходные для мам и пап, страхование от болезней и несчастных случаев и дополнительные выплаты семьям с низким достатком. «ПочтаДома» – это серия вебинаров и мастермайндов с психологами о воспитании детей и том, как совмещать карьеру и материнство, а также сообщество для родителей в корпоративной социальной сети.

- Более 80% сотрудников Почты — женщины. Поэтому мы уделяем много внимания программам поддержки мам. Компания постоянно улучшает соцпакет для родителей, а летом совместно с нашими партнёрами из SelfMama мы запустили образовательный проект «ПочтаДома». Он помогает разобраться в нюансах детско-родительских отношений, вопросах, связанных со здоровым образом жизни, совмещением профессиональной реализации и родительства. Ведь сотрудницы Почты — это удивительные женщины, заботливые мамы и при этом профессионалы своего дела. И мы стремимся создать для них максимально комфортные условия, – прокомментировала руководитель департамента внутренних коммуникаций Почты России Анастасия Сальникова.

В Почте работают более 300 000 человек по всей России, в том числе около 250 000 женщин. Свыше 100 000 сотрудниц воспитывают детей, а 30 000 сейчас находятся в декрете. Для молодых мам компания предлагает гибкий график в почтовых отделениях рядом с домом и возможность работать удалённо на офисных специальностях.

«ВЫБОР МАМ» – единственная в России премия, которая связывает бренды и родителей. Её проводит маркетинговое агентство BUSINESS_2_MOMMIES. Основная задача премии – показать брендам, что именно ценят и выбирают современные мамы для себя, детей и семей в целом. Почта стала лучшим работодателем для мам по мнению посетителей сайта, проголосовавших за понравившегося номинанта в период с 3 по 28 октября 2022 г.