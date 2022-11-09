«Так, куда пошел?»: житель Петербурга украл букет роз из цветочного магазина и убежал под крики продавщицы

Петербуржец украл 50 роз из цветочного магазина. Фото: кадр с видео/Росгвардия СПб

Кража букета из 50 роз, с криками продавщицы «куда пошел?», попала на видео. Все произошло вскоре после полуночи 8 ноября на площади Стачек, в Кировском районе Петербурга. Импозантный молодой человек зашел в цветочный павильон «24 часа», схватил корзину с розами и пустился наутек.

- Женщина-продавец не смогла догнать вора, после чего нажала «тревожную кнопку». Прибывшему наряду Росгвардии она сообщила приметы похитителя, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Поиски вора-романтика заняли меньше суток. Уже днем, все на той же площади Стачек, наряд вневедомственной охраны задержал подозреваемого. Цветов у мужчины при себе не было.

Молодого человека отвезли в ближайший отдел полиции. Там оказалось, что 32-летний петербуржец ранее судим. Свой поступок он объяснить не смог - просто не помнил. Мешало измененное алкоголем сознание. Но задержанный заявил, что если эпизод в цветочном магазине был, то он за все ответит.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Куда делись 50 роз, так и осталось неизвестным.

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