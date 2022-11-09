Сбер снизит ставку по потребкредиту в первый месяц до 4% годовых. Фото: freepik.com.

В Зелёный день — с 10 по 12 ноября — Сбер предложит всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования. Она составит рекордно низкие 4% годовых, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей.

Дополнительно — кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые возьмут такой кредит в Зелёный день. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заёмщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.