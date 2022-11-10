Конфискованная икра, заклеенные подушечки пальцев и украинские «минеры»: Как в Петербурге работает дежурная часть полиции

За сутки дежурный может ответить на сотню звонков Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дежурная часть, старший лейтенант полиции Надежда Тихомирова. Что у вас случилось? – этот вопрос красавица-полицейский за смену может задать больше сотни раз.

На рабочем столе Надежды сразу два телефона. Впереди прозрачное стекло самой дежурной части. Вопросы, жалобы и просьбы о помощи поступают каждую минуту. Хоть и далеко не все из заявителей находятся «на грани жизни и смерти», но в полиции их по такому принципу и не делят. Каждый звонок важен, каждое обращение дойдет до получателя.

Помимо телефонных звонков, Надежда отвечает еще и за тех, кто приходит за помощью прямо в отдел Фото: Артем КИЛЬКИН

Иногда с помощью телефона дежурному приходится спасать жизни, давая инструкции по оказанию первой помощи. Чтобы узнать, как несут службу те, чьи голоса петербуржцы слышат, находясь в непростой ситуации, «КП-Петербург» ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ отправилась в дежурную часть 8 отдела полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга.

Под рукой у Надежды сразу несколько телефонов, и все они разрываются Фото: Артем КИЛЬКИН

«ВАМ ИКОРКИ?»

Сутки напролет в части круговорот людей. Одних задерживают, других отпускают, третьи ждут своей очереди. На входе, как и положено, настоящий фейс-контроль – без паспорта лучше не соваться. Когда данные записаны в толстую тетрадь дежурного, остается лишь дождаться очереди. Сидим в коридоре.

- Ну, куда вы со своей икрой? Тут оставьте, пожалуйста, - доносятся до очереди слова полицейского, идущего в сопровождении трех людей с коробками красной икры в руках.

Конфискат. Кто зайдет – подумает, что слишком уж хорошо живут отечественные полицейские. Но конфискат отправляется не по кабинетам сотрудников, а на пол в коридоре. В кабинет направляется только продавец икры. Двое из ее группы поддержки подсаживаются к нам в очередь, ожидая подругу.

В коридоре своей очереди ждет конфискованная икра Фото: Артем КИЛЬКИН

- Ваша икорка-то? – аккуратно интересуемся.

- Хотите баночку? Берите! Угостим, нам не жалко, - на ломанном русском отвечает мужчина.

Предложение заманчивое, но если эта икра не возымела успеха в петербургском подземном переходе, то в полицейском участке она уж точно не разойдется. Пока товарищи думают, что же делать с кофискатом и как вызволять из лап закона подругу, саму торговку ведут в другую очередь.

Провинившиеся петербуржцы ждут своей очереди внутри отдела Фото: Артем КИЛЬКИН

В БАЗУ С РУКАМИ И НОГАМИ

В этой другой очереди, по ту сторону двери, сидят уже не пострадавшие, а провинившиеся. Кто-то надебоширил еще ночью, кто-то успел отличиться утром, а кому-то после пары бессонных часов в камере пора отправляться домой. По эту сторону двери будто оживают кадры из любимых российских детективов.

Рано или поздно из этих камер хулиганы отправляются домой или к следователю Фото: Артем КИЛЬКИН

- На выход! – командует полицейский, открывая зарешеченную дверь.

Медленно, но с энтузиазмом, слегка разминаясь после бессонной ночи, из нее выходит хулиган. Административный протокол составлен, а значит, можно отправляться домой. Взглядом, без преувеличения, полного зависти и отчаяния его провожают те, кого в отдел еще только доставили. Все они сидят на небольшой лавочке в маленьком коридоре.

- У нас тут и 100 человек помещается, когда нужно. Но в среднем к вечеру человек 40 задержаны. Больше всего, конечно, приходится на выходные. После рабочей недели люди выпивают, а в алкогольном состоянии в неприятности попадают даже те, кто к этому не склонен, - отмечает начальник 8 отдела полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга Виталий Мироненков.

Отпечатки пальцев вносятся в базу, которая позже помогает раскрывать преступления Фото: Артем КИЛЬКИН

Попав в дежурную часть, нарушители и подозреваемые первым делом делятся с полицией своими отпечатками пальцев. И, что самое интересное, не только пальцев. В базу вносятся еще и отпечатки подошвы.

- Это часто помогает раскрывать дела. Следы от обуви находят на месте преступления, сверяют по базе и видят, кто ходит или ходил в такой обуви. Список подозреваемых значительно сужается, - поясняет подполковник полиции Мироненков, пока очередной хулиган наносит губкой на подошву черную краску.

- Уже буквально все в нашей стране из фильмов и сериалов знают, как легко вычислить преступника по отпечаткам пальцев. Почему же люди продолжают их оставлять?

За день у дежурных бывает больше 60 вызовов Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы когда цыганок или мошенников задерживаем, у них часто подушечки пальцев заклеены, чтобы как раз отпечатков не было. Ну а вообще это человеческий фактор. К примеру, аферисты или воры часто надевают перчатки только перед входом в квартиру, а на улице летом им в них жарко, поэтому следы остаются на двери в парадную, - поясняет Виталий Мироненков.

ЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ?

Пока одни сотрудники дежурной части снимают отпечатки и отвечают на вызовы, другие отправляются на выезды. В среднем, за сутки они отрабатывают до 60 заявок. Нас полицейские взяли с собой на минирование. Звучит солидно, но на деле это почти в ста процентов случаев лишь происки телефонных хулиганов, а не реальные угрозы.

Наручники здесь надевают только на особо буйных граждан Фото: Артем КИЛЬКИН

- С началом спецоперации у нас таких заявок по несколько в день. Раньше такого вообще не было, а теперь вот украинцы названивают. Угрозы поступают и нам напрямую, и в сами здания судов, школ, администрации, - отмечает дежурный.

Каждую из этих заявок полицейские обязаны проверить, поэтому выезжают на место. Охранники перечисленных организаций уже знают дежурных в лицо. Но «пустыми» бывают обращения и от реальных граждан, проявляющих настороженность.

По словам Виталия Мироненкова, опечатки пальцев способен оставить любой преступник Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас на районе есть бабушка, которая тоже вызывает полицию по несколько раз на дню. Ей просто что-то мерещится: то люди ходят по чердаку, которого просто нет в доме, то из вазы злодеи вылезают. Недавно нам пришлось ее саму задерживать, чтобы просто помочь человеку. Мы отвезли ее в отдел и вызвали скорую. Бабушке стало легче, - делится Надежда Тихомирова.

Люди со своими бедами идут один за другим, некоторых приходится долго успокаивать, пытаясь решить проблему. Это в очереди кажется, что в стенах полиции мир замирает, но в соседнем кабинете в это время люди трудятся, чтобы действительно решить вашу проблему.

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