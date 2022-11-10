Живая елка на Дворцовой, четыре катка, горка на Певческом мосту: Как Петербург встретит Новый 2023 год

Часть традиционных празднеств власти в этом году отменили. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год для петербуржцев давно перестал быть просто семейным праздником – от домашнего стола горожане часто перемещаются к центру. Там их ждут концерт, главная елка, фейерверк, ярмарки и катки. Но будут ли народные развлечения в этом Новом году?

БЕЗ САЛЮТА, НО С ЕЛКОЙ

Как напомнил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) вице-губернатор Борис Пиотровский, Смольный решил отменить часть праздничных мероприятий. Сэкономленные на торжествах средства городская администрация планирует направить на помощь мобилизованным.

- Решением губернатора Александра Беглова отменили праздничный фейерверк, но он уже и так несколько лет отмене по другим причинам. И концерта на Дворцовой не будет, как и в прошлом году из-за пандемии. Отменили также губернаторский прием в Таврическом дворце, - рассказал Пиотровский.

Зато для горожан установят живую елку на Дворцовой площади и высокую катальную горку на Певческом мосту, организуют ярмарку на Манежной площади и небольшие торговые ряды на Дворцовой. А также зальют катки на Конюшенной площади, в ЦПКиО имени Кирова, «Севкабель Порту», «Новой Голландии».

Ноябрь еще не дошел до «экватора», а в центре Петербурга уже заметили первые новогодние украшения. И, по словам вице-губернатора, большая их часть будет прошлогодней. Масштабных закупок светящихся убранств власти не планировали.

А 12 ноября ожидается маленький праздник для книголюбов - открывается Дом Книги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КНИЖНОЕ ОТКРЫТИЕ

Пока город потихоньку принаряжается к Новому году, в Доме Зингера соберутся книжные поклонники – отмечать долгожданное открытие Дома Книги 12 ноября. С весны магазин был закрыт на юридические разбирательства и ремонт, теперь перешедший в государственные руки магазин готовится снова принимать посетителей.

По словам чиновника, в Доме Книги восстановили венецианскую штукатурку, отреставрировали пол, обновили торговое оборудование и освещение, закупили мебель – специально для тех, кто любит полистать книжки, не доходя до кассы. Также в магазине оборудовали большую детскую зону. В обновленном Доме Книги сместили фокус с сувениров на книги: литературных товаров будет порядка 80 процентов, сопутствующих – 20. Большое пространство в центре магазина отдадут под книги петербургских писателей, они теперь в приоритете. Достойную Дома Книги литературу будут отбирать в городских Союзах писателей. В том же пространстве обещают проводить встречи с авторами.

- Есть план расширять сеть Дома Книги – сейчас работают филиалы в Кронштадте, на Литейном. Но пока посмотрим, как будет работать главный магазин, - подытожил Пиотровский.