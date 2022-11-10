ПСБ присоединился к проекту «Единая карта петербуржца». Фото: пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

ПСБ и администрация Санкт-Петербурга подписали соглашение об участии банка в приоритетном городском проекте «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Документ предусматривает выпуск, выдачу и обслуживание карт.

В торжественной обстановке подписи под соглашением поставили старший вице-президент–управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина и временно исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию администрации Санкт-Петербурга Алексей Зырянов.

- ПСБ, присоединяясь к приоритетному для Северной столицы проекту, дополняет функционал Единой карты петербуржца лучшими финансовыми предложениями банка. Это дает возможность объединить в одном инструменте доступ к государственным цифровым сервисам и банковским продуктам. ПСБ, будучи банком, уделяющим особое внимание высокотехнологичным сервисам и безопасности предоставляемых услуг, в этом проекте использует лучшие практики для того, чтобы жителям Санкт-Петербурга предоставить удобный, качественный и полезный универсальный функционал, – отметила Татьяна Перемышлина.

Фото: пресс-служба комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

- Проект «Единая карта петербуржца» реализуется с 2019 года, за это время карта стала важной составляющей жизни города. Присоединение к выпуску ЕКП еще одного крупного банка позитивно скажется на темпах развития проекта и расширении спектра возможностей самой карты, – подчеркнул Алексей Зырянов.

На сегодняшний день более 1,3 млн петербуржцев уже оформили ЕКП. Для ее держателей в 2022 году действует самый низкий тариф на проезд в метрополитене Санкт Петербурга, а также кешбэк 4% при оплате жилищно-коммунальных услуг с использованием карты.

СПРАВКА

ЕКП – банковская карта на базе платежной системы «Мир», объединяет в себе банковское, транспортное, идентификационное приложения, а также электронную цифровую подпись. Единая карта петербуржца может выступать в качестве скидочной карты у партнеров проекта. Карта открывает доступ к электронным сервисам, направленным на улучшение качества жизни горожан, медицинским услугам и социальным льготам.