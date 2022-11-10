В огонь и воду: Главные подвиги полицейских Петербурга за 2022 год

Вспоминаем главные подвиги полиции Петербурга в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Их служба и опасна, и трудна. Полицейским приходится не только ловить преступников, но и спасать людей. Ведь чаще всего именно они первыми приезжают на место ЧП. Ко дню сотрудника органов внутренних дел РФ «КП-Петербург» собрала самые громкие истории подвигов сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2022 год.

БРОСИЛСЯ В ПОЛЫНЬЮ ЗА РЕБЕНКОМ

Вечером 26 января в Невском районе молодой отец катался на ватрушке с трехлетней дочкой. Вот только в какой-то момент малютка съехала прямо в полынью и оказалась в воде. Папа не смог своими силами вытащить ребенка и срочно позвонил в полицию. Мужчина боялся, что дочь опрокинется с ватрушки и уйдет под ледяную воду. А лед рядом с ней был тонким и опасным.

Ближе всего из коллег к опасной горке оказался сержант полиции Дмитрий Ходкевич, который сразу же бросился на помощь. Время шло на секунды. Малышка сильно переживала и елозила в ватрушке.

- Не было времени ждать МЧС, поэтому я снял жилет, привязал к себе трос и потихоньку пополз к девочке. Потом нас вместе с ребенком уже вытащили коллеги, - вспоминает сержант Ходкевич.

Сержант полиции Дмитрий Ходкевич спас девочку из полыньи. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В итоге малышку передали отцу. Следом медики осмотрели ребенка и отпустили домой. К счастью, семья отделалась только испугом.

СПАСЛИ ОТ ПОЖАРА СЕМЬЮ

16 мая сотрудники ДПС Игорь Медведев и Владимир Мельник патрулировали Пушкинский район. Повернув на Новую улицу в поселке Тярлево, они увидели сильное задымление у одного из зданий. Оказалось, это горела баня в двух метрах от жилого дома. Полицейские быстро вызвали на место МЧС и скорую помощь, перелезли через забор и ринулись спасать жильцов. В этот момент к ним подоспел капитан Магомед Цыздоев.

- В тот вечер был сильный ветер. Пламя могло перекинуться на дом. Но жильцы почему-то не выходили на улицу, несмотря на пожар в бане. Мы с коллегой решили эвакуировать всех. Вывели из дома двух женщин, 49 и 70 лет, а также 70-летнего мужчину-пенсионера, который не мог ходить из-за инвалидности, - делятся полицейские.

Сотрудники ДРС Игорь Медведев, Владимир Мельник и Магомед Цыздоев со спасенным из пожара неходячим пенсионером. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Помощь медиков жильцам дома не понадобилась. А пожар вскоре потушили спасатели МЧС. Пенсионеры признались, что они растерялись и не решились бы выбежать из дома, если бы не полиция.

ВЫЗВОЛИЛИ ЗАПЕРТОГО МАЛЫША

Поздним вечером 31 мая старший сержант полиции Алексей Никифоров и его коллега-старшина Евгений Смолин срочно приехали на вызов на улицу Седова. Сообщение от очевидцев было тревожным – маленький мальчик несколько часов сидит в закрытой машине и плачет. У дома №87 полицейские заметили припаркованный «Фольксваген Поло». Внутри действительно сидел заплаканный малыш.

- Мы аккуратно разбили боковое стекло ключом-«баллонником», открыли двери и достали малыша. Ребенок сидел в детском кресле, был пристегнут. Его отдали матери, - рассказывал один из героев-полицейских.

Отец ребенка все это время бегал за бензином. По крайней мере, мужчина так оправдался перед полицейскими, когда увидел их у своей машины. Полицейские подозревали, что мужчина был под действием наркотиков, поэтому его задержали и отвезли на освидетельствование. Там он еще раз перед всеми извинился и поблагодарил полицейских за помощь.

ЭВАКУИРОВАЛИ ПЕНСИОНЕРА ИЗ ПОЖАРА

Вечером 25 июня сотрудники ДПС майор Антон Зотов и капитан Дмитрий Васильев, объезжали окрестности Петродворцового района, когда заметили пожар в частном доме. Они выбежали из машины проверить, есть ли кто-то внутри. Им ответил 69-летний пенсионер. Дедушка просил, чтобы ему помогли, он не мог сам ходить.

Майор полиции Антон Зотов и капитан Дмитрий Васильев вытащили из огня 69-летнего пенсионера в Петергофе. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

- Мы зашли в дом и вдвоем вынесли мужчину на улицу. Вызвали на место пожарных, так что распространение огня удалось предотвратить. Избежали пожарища, - объяснили капитан и майор полиции.

К счастью, жизнь пенсионера удалось спасти.

ВЫТАЩИЛИ ЭКСТРЕМАЛА ИЗ ВОДЫ

Сержант полиции Александр Бадулин и младший сержант Никита Илларионов из Адмиралтейского района 11 мая первыми помчались на вызов о том, что неизвестный мужчина спрыгнул в воду с небольшого Рузовского моста. Выбраться самостоятельно из Обводного канала он не мог.

- Мы сразу же начали спасательную операцию, – вспоминают полицейские. – Увидели неподалеку в 300 метрах спуск на воду. Нашли спасательный трос, кинули мужчине и стали вытаскивать его. В это время капитан Антон Зимин координировал приезд экстренных служб.

Пловца выловили еще до приезда МЧС. Им оказался 36-летний местный житель. Его тут же отдали в руки врачей скорой помощи.

«Комсомолка» поздравляет сотрудник полиции с их профессиональным праздником.

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