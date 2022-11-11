Ректора, именем которого названа планета, наградили орденом Почета

В числе необычных достижений выдающегося ученого — изобретения в области оборонной космической техники и медаль «За спасение утопающих». Фото: Олег ЗОЛОТО

Самого неугомонного ректора Петербурга наградили орденом Почета по указу президента России Владимира Путина от 4 ноября. Руководитель Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, академик Александр Запесоцкий заслужил столь высокую оценку «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

На сегодня Александр Запесоцкий - старейший по стажу ректор российского вуза: он руководит СПбГУП уже 32-й год подряд. Список регалий ректора впечатляет: философ и культуролог, педагог и профессор, член-корреспондент РАН и академик РАО, Почетный доктор четырех зарубежных университетов и академик двух западноевропейских академий наук и искусств, автор 3500 научных и научно-публицистических работ.

Есть в списке достижений Александра Запесоцкого и совсем удивительные строки. Например, он единственный Заслуженный деятель науки России и Заслуженный артист России в одном лице. Это один из самых цитируемых культурологов в стране и самый цитируемый ученый-гуманитарий Петербурга. Еще это режиссер и сценарист, создатель 30 научно-популярных фильмов и более 300 телепрограмм.

Среди многочисленных наград Запесоцкого есть медаль «За спасение утопающих» и орден Дружбы - звучит символично. Более того, на счету ректора есть изобретения в области оборонной космической техники - недаром по представлению Нобелевского лауреата Жореса Алферова Международный астрономический союз присвоил имя Запесоцкого малой планете Солнечной системы № 6578.