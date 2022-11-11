Более миллиарда рублей выделено на реконструкцию форта Петр I в Кронштадте

На реконструкцию форта выделено более миллиарда рублей. Фото: "Остров фортов" / кронштадт.рф

Правительство России выделило 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию форта Петр I в Кронштадте. Деньги из резервного фонда пойдут на программу развития туристического кластера, который создается на кронштадтских фортах и в самом городе.

- Форт Петр I является объектом культурного наследия федерального значения, созданным в XVIII–XIX веках, и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, - сообщает пресс-служба правительства РФ.

По окончании реконструкции форт, вместе с фортами-собратьями Император Александр I и Кроншлот, войдет в состав туристического кластера «Остров фортов».

Создание туристического кластера предусматривает и марину для яхт. Фото: "Остров фортов" / кронштадт.рф

Проект предполагает создание нового общественного пространства в Кронштадте, благоустройство набережных. В городе появится музейно-парковый комплекс с образовательными и рекреационными объектами, местами для выставок, отдыха и приятного времяпрепровождения.

На фортах оборудуют стоянку для яхт, военно-морской музей, гостиницы, кафе и рестораны, а также многое другое.

Первая очередь «Острова фортов» начала работать в 2021 году, а завершить создание кластера планируют в 2026-м.