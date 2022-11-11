Искусство будущего: в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга открыли виртуальный концертный зал

В новый виртуальный концертный зал можно приходить смотреть эксклюзивные показы концертов, фильмов и других событий из мира культуры. Фото: пресс-служба киностудии «Лендок».

Сегодня благодаря современным технологиям прикоснуться к прекрасному легко! В пятницу, 11 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга открыли виртуальный концертный зал. В честь этого события капелла и Открытая киностудия «Лендок» подписали соглашение о сотрудничестве.

- Новое пространство во всем известной капелле стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», - рассказал председатель Комитета по культуре Санкт Петербурга Федор Болтин. - Он позволяет регионам реализовать самые смелые и интересные задумки и проекты. Виртуальный зал - один из них. С помощью федерального финансирования Министерства культуры капелла смогла приобрести уникальную технику для этого места.

В специально оборудованном кинозале петербуржцы смогут познакомиться с музыкальными фильмами, творчеством региональных коллективов, а также с работами петербургских режиссеров.

- Это значимое событие для Петербурга, - отметил генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. - Залы Государственной академической капеллы несут в себе глубокие и давние смыслы. Теперь сюда можно приходить и смотреть эксклюзивные показы концертов, фильмов и других событий из мира культуры. Благодаря современным технологиям сегодня мы можем почувствовать себя в настоящем концертном зале даже находясь в тысячах километрах от него.

В этот вечер зрители увидели документальный фильм Сергея Дебижева «Гимн Великому городу» произведенного киностудией «Лендок» в 2015 году. Фото: пресс-служба киностудии «Лендок».

Виртуальный концертный зал в капелле не первый в городе. До него такое же пространство было открыто в здании Екатерининского собрания «Петербург-концерт» и пользуется большой популярностью у жителей Северной столицы.

- Участвовать в таком замечательном проекте большая честь, - признался генеральный директор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов. - Капелла - это настоящий храм музыки и искусства. Я очень рад, что теперь здесь, среди прочего, можно будет смотреть картины и нашего производства - они все очень любопытны и никого не оставят равнодушным.

После официальной части в виртуальном концертном зале состоялся долгожданный первый показ. В этот вечер зрители увидели документальный фильм Сергея Дебижева «Гимн Великому городу» произведенного киностудией «Лендок» в 2015 году. В будущем петербуржцев ждет насыщенная программа показов.