Фотографии, глобус и первая книга отзывов: В Петербурге открылась выставка о первых годах Музея Арктики

Рассказать о том, чем жил и как выглядел Музей Арктики в прошлом могут фотографии и музейные каталоги, сохранившиеся в архивах. Фото: пресс-служба музея Арктики и Антарктики.

А мы идем на Север! 11 ноября Российский государственный музей Арктики и Антарктики совместно с Центральным государственным архивом научно-технической документации Санкт-Петербурга открыли выставку «Обратная связь», посвященную первым годам работы Музея Арктики.

- Эта совместная выставка - только начало сотрудничества с архивной службой города, - отметила директор музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова. - Впереди у нас много проектов, которые раскроют удивительные страницы истории покорения Севера

В холле архива восхищенным гостям представили уникальные экспонаты, проливающие свет на историю музея. Легендарное хранилище научных знаний о далеком Севере и предметов из многочисленных экспедиций открыло свои двери в 1937 году. С тех пор там провели не один десяток выставок, одна интереснее другой.

- В год 50-летия архива научно-технической документации и 100-летия архивной службы Санкт-Петербурга мы рады расширить круг наших друзей, организуя совместные проекты, - сказала Директор ЦГАНТД СПб Фаина Недбай. - Архив готов к продуктивному взаимодействию во благо сохранение исторической памяти.

По словам директора музея Арктики и Антарктики Натальи Петровой совместная выставка - только начало сотрудничества с архивной службой города. Фото: пресс-служба музея Арктики и Антарктики.

Рассказать о том, чем жил и как выглядел Музей Арктики в прошлом могут фотографии и музейные каталоги, сохранившиеся в архивах. Помимо них сегодня интересна и «обратная связь» - что интересовало публику в то время? Какую роль играл музей в обществе? Каким был музейный посетитель 85 лет назад? Как исторические события повлияли на интерес к Северу и его изучению?

Все это можно узнать в «Книгах отзывов» о музее, где неравнодушные посетители оставляли свою реакцию на увиденное. Именно эти книги и являются центральными экспонатами на выставке «Обратная связь». Также экспозицию дополнили несколько уникальных предметов - самая первая тетрадь отзывов Музея Арктики, книга поступлений предметов от полярников, работавших под руководством Ивана Папанина на первой советской дрейфующей станции «Северный Полюс 1», фотографии первых посетителей, модель одного из макетов-глобус с маршрутом торговых путей, входной билет на «Общественный просмотр Музея» и многое другое.

Выставка будет открыта с 11 ноября по 15 декабря 2022 года и находится по адресу: ул. Тамбовская, 17