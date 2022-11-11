Названы наиболее распространенные проблемы с оказанием помощи детям с диабетом

14 ноября - Всемирный день диабета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России почти у 5 млн человек диагностирован сахарный диабет, среди них 55 тыс. несовершеннолетних имеют 1 тип заболевания. Для контроля сахарного диабета крайне важно участие родителей, которые учат своих детей жизни с этой болезнью, выполнению медицинских рекомендаций (контролировать уровень глюкозы в крови, рассчитывать дозу инсулина и делать инъекции). Чтобы помочь детям с сахарным диабетом, которые находятся интернатах без попечения близких, объединились различные организации. Благодаря совместной работе в этом году был реализован проект-исследование «Дети тоже болеют диабетом».

В рамках проекта выявлены наиболее распространенные проблемы с оказанием помощи детям. Среди них организация питания с учетом диагноза, обучение персонала, тактика при резком изменении уровня глюкозы крови и сопровождение после окончания пребывания ребенка в интернате. Эти проблемы помогали решать детские эндокринологи. Федеральные эксперты разработали индивидуальную программу для детских эндокринологов регионов по наблюдению детей и обучению детей и персонала интернатов контролю заболевания. Пациенты получили устройства для непрерывного мониторирования уровня глюкозы крови от ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.

Следует отметить, что благоприятная социальная среда, созданная в интернатах в последние годы, открытость и заинтересованность персонала в своей работе способствовали реализации проекта помощи детям.

- На протяжении многих лет совместно с государственными и общественными организациями наша компания реализует социальные проекты, направленные на практическую помощь людям с сахарным диабетом. Особое внимание уделяется детям, которым сложнее адаптироваться к диагнозу. Проект «Дети тоже болеют диабетом» позволяет воспитанникам интернатов получить все самые важные сведения для контроля и управления заболеванием, чтобы вести активную, наполненную событиями жизнь. Безусловно, его необходимо продолжать и развивать, – отметил генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов.

СПРАВКА

Цель проекта – улучшение компенсации сахарного диабета 1-го типа у детей, находящихся в интернатных учреждениях. В проекте приняли участие дети в возрасте от 4 до 18 лет из четырех регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Самарской областей. Инициатива предусматривала индивидуальное консультирование и обучение детей и персонала учреждений детскими эндокринологами, контроль за состоянием пациентов, оценку среды пребывания и ухода за детьми.