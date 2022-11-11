В Санкт-Петербурге в приложении для онлайн-заправки авто появился сервисный сбор

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области водители, которые пользуются приложением Яндекс Заправки, будут платить сервисный сбор. Нововведение начало действовать с 11 ноября. Сумма сбора фиксированная – 9,99 рублей с каждой заправки независимо от того, сколько литров зальет автомобилист. При этом в приложении действует льготный период. За первые 10 заправок, считая все время использования сервиса, сбор взиматься не будет.

Напомним, функциональность Яндекс Заправок за последние месяцы значительно расширилась: помимо удаленной оплаты топлива, водители могут через приложение находить АЗС по пути, сравнить цены на разных заправках, пользоваться мойками.

Эксперты отмечают, что введение сервисного сбора позволит и дальше развивать функциональность сервиса и внедрять новые удобные опции.

По мнению вице-президента Национального союза автомобилистов Антона Шапарина, введение сервисного сбора вряд ли отразится на желании водителей и дальше пользоваться приложением. Но в любом случае, у автомобилистов по-прежнему остается альтернатива – оплатить топливо на кассе. К тому же АЗС этому будут только рады, так как вместе с топливом водители могут приобрести какие-то дополнительные товары или выпить кофе.

Говорить о том, что сервисный сбор существенно повлияет на потребителей, не стоит. Приложение удобное, к тому же помогает экономить. Водителям с подпиской Плюс начисляются баллы, которые потом можно тратить на топливо, проводятся различные промоакции, - говорит Антон Шапарин. - Заправляться онлайн продолжат водители, которые спешат и которым важно быстрее оплатить топливо и поехать дальше по делам, а не стоять в очереди на кассе. Кроме того, наступает осенне-зимний сезон – на улице холодно, мокро, лишний раз не хочется выходить из машины, этот фактор тоже в пользу онлайн-заправок. Да и реагенты – тоже вечная проблема: портят обувь, дороже потом новую покупать или на химчистку тратиться.

В автосоюзе отметили, что если вокруг введения сервисного сбора и будет какое-то недовольство, то незначительное.

- Некоторые уверены, что каждые 10 копеек – это существенная экономия, а 10 рублей – сумма значительная. И дальше появляется аргумент, сколько подушечек жвачки можно купить на эти деньги. Такие люди есть, но думаю, что среди водителей их мало. Когда заправляешь бак на 3, 4, 5 тысяч рублей, то 10 рублей сервисного сбора для тебя не делают никакой погоды, - добавил Антон Шапарин.

СПРАВКА «КП»

Цифровизация оплаты топлива в России началась примерно 5 лет назад. Заправляться онлайн, не выходя из авто, предпочитают примерно 4% автомобилистов . Сейчас на рынке представлено несколько приложений, которые позволяют это сделать.

Данные аналитического агентства «ОМТ-Консалт», которое проанализировало 22 сервиса топливного процессинга и оценило объем и структуру рынка.