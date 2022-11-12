Горы из коробок, переполненные залы и поэзия от покупателей: Как прошло открытие обновленного за 200 миллионов Дома Книги

Дожидались открытия магазина петербуржцы прямо у его дверей Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу с самого утра на Невском собралась толпа. И нет, не на презентацию очередного бутика. А на открытие любимого для петербуржцев Дома Книги. Знаменитый магазин в здании «Зингера» захлопнул двери в марте этого года, уйдя на реконструкцию. Теперь у «книжного царства» новый хозяин – администрация Петербурга.

Но перед тем, как снова распахнуть двери магазина, его было решено обновить – счет за ремонт помещения достиг 20 миллионов рублей. И 12 ноября все, наконец, вернулось на круги своя. В обновленный Дом Книги зашли первые покупатели. Вместе с ними на открытии побывали и корреспонденты «КП-Петербург». Рассказываем, какие сюрпризы ждали гостей внутри, почему местное кафе не вызвало ажиотаж и какие подарки для магазина приготовили посетители.

Разделить праздник с Домом Книги пришли сотни петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Я СО СВОИМ

Насколько же сильно нужно любить книги, чтобы пожертвовать сном в первый же выходной после рабочей недели? Ответ на этот вопрос знают лишь те, кто с 10 утра в субботу занял очередь у «Зингера», чтобы первыми ощутить запах тысяч книг, что только вынули из коробок. Официальное открытие было назначено на 12 часов, но рвущихся к знаниям петербуржцев в Дом Книги начали запускать раньше. Многие из них заходили внутрь с непроизвольным выдохом: «Наконец-то».

- Я сам из Москвы, но специально прилетел в Петербург, чтобы попасть на открытие. Люблю я этот магазин. Мне тут конкретная книга нужна, вот и пришел поискать, - поделился с «КП-Петербург» один из посетителей.

- Ремонт-то оценили новый? - поинтересовались мы у гостя из столицы.

- Да как сказать… Я, честно говоря, не заметил пока, но обязательно гляну, - растерялся мужчина.

На полках книги появились прямо перед открытием, скрывать коробки пришлось за ширмой Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну и правильно, чего на стены глядеть, когда перед тобой мир поэзии, искусства, истории и еще парочка миров. Правда, не все эти миры успели найти свое место на полках магазина. Расставлять книги закончили впритык к приходу посетителей, поэтому коробки от них пришлось припрятать неподалеку, прикрыв ширмой.

- Странно, что так много одинаковых книг на прилавках, - вздыхают посетители.

Кто-то на открытие и вовсе пришел со своей литературой. Точнее, с поэзией. Пожилой дедушка ходил от одного продавца к другому, чтобы поздравить магазин с возвращением и зачитывал стихотворение собственного сочинения.

- Долго вы в России пели, нынче мы для вас поем. Ночь прошла и розовеют дали. И уютно будет нам вдвоем, - зачитывает Владимир Васильевич строчки с помятой открытки. – Я ведь много лет хожу к вам. Сегодня утром трудно было вставать, но ничего. Здесь всегда можно найти те книги, которых нигде нет.

В любимый книжный покупатели приходили с подарками Фото: Артем КИЛЬКИН

ПИТАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗНАНИЯМИ

Как раз коллекционные издания первыми с полок и полетели. Не прошло и получаса, как у касс выстроились очереди покупателей. А в это время еще более безумные очереди выстроились в зал, где проходило торжественное открытие. Только вот с его вместительностью организаторы прогадали. В итоге поздравительные речи кто-то слушал, выглядывая из-за книжных полок, кто-то из щели между этажами, а перед носом части гостей темные шторы зала и вовсе задернули. Этого, как отметили организаторы, требовало представление. На обновленном витражном потолке теперь воспроизводят световое шоу.

Вместить всех желающих в зал оказалось непростой задачей Фото: Артем КИЛЬКИН

Обновили, конечно, не только потолок. Первыми в глаза бросаются мраморные ступени лестницы, ведущей на второй этаж. За годы работы книжного они заметно протерлись. Теперь же под ногами посетителей ступени новые. Изменился и отдел с детской литературой. Там оборудовали целую игровую комнату. Первым делом малышня облюбовала деревянную машинку, а уже потом взялась за кисточки и краски.

Пока дети наслаждались мастер-классом по рисованию, взрослые разбрелись по магазину. Разбрелись так, что в итоге стало не протолкнуться. Не вызвало особого ажиотажа лишь кафе. Все потому что цены кусачие: кусочек торта обойдется в 590 рублей, булочка или кекс - 350, чай - 320. Любителям книг, конечно, не привыкать оставлять в магазине круглые суммы, но питаться они предпочитают, видимо, знаниями.

Кусачие цены ажиотажа в буфете не вызвали Фото: Артем КИЛЬКИН

Для тех, кто хочет просто полюбоваться видами на Казанский собор или набережную канала Грибоедова, у окон оборудовали маленькие уютные столики.

- Это же столы для тех, кто хочет книгу почитать, не покупая? - один за другим шутят посетители.

Очереди у кассы выстроились почти сразу после открытия Фото: Артем КИЛЬКИН

Но Дом Книги - это все же не библиотека. Что-то прочитать и усвоить в центре такой толпы посетителей вряд ли получится, поэтому, отыскав на полках свой заветный томик, петербуржцы все же идут к кассе. Отстояв очередь, растянувшуюся на всю лестницу и рассчитавшись, отряхиваются от пыли книжных полок (некоторые стенды все еще хранят на себе память о ремонте) и вновь выходят на Невский проспект, закончив путешествие. И, судя по всему, 200-миллионный ремонт, новый буфет и светящийся потолок их интересуют куда меньше, чем собрания сочинений Пушкина.

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